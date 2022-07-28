BUPAR Araştırma, yaşam pahalılığını ve siyasi tercihleri sordu

28 Temmuz 2022 Perşembe, 04:00

BUPAR Araştırma ve Danışmanlık Şirketi, yurttaşların nabzını tuttu. BUPAR, 20-30 Haziran arasında, 2 bin 986 kişi ile yüz yüze görüşerek Cumhuriyet’e özel anket yaptı. Ankette katılımcılara ilk olarak “Son altı aydaki ekonomik durumunuzu aşağıdaki ifadelerden hangisi en iyi anlatmaktadır” sorusu yöneltildi.

BORÇLAR BÜYÜYOR

Katılımcıların verdiği yanıtlara göre, “Borçlandım, eski birikimlerimi harcadım” diyenlerin oranı yüzde 57.8, “Gelirim giderlerimi ancak karşıladı” diyenlerin oranı yüzde 16.6, “Ailemden yardım aldım” diyenlerin oranı yüzde 14.6, “Tasarruf yapabildim” diyenlerin oranı yüzde 6.1, cevap vermek istemeyenlerin oranı ise yüzde 4.9 oldu. Ankette katılımcılara “Genel olarak kendinizi mutlu hissediyor musunuz” sorusu da soruldu. Buna göre “Hayır” yanıtını verenler yüzde 67.4 olarak açıklandı. Mutluluk sorusuna “Evet” yanıtını verenler ise yalnızca yüzde 28.4’te kaldı. Cevap vermek istemeyenlerin oranı ise 4.2 olarak ölçüldü.

“Suriyeliler ülkesine dönmeli mi” sorusuna verilen yanıtlar şöyle oldu:

SURİYELİLER DÖNSÜN

“Ülkelerine dönsünler” yüzde 87.3, “Ülkemizde kalsınlar” yüzde 6.2, cevap vermek istemeyenler yüzde 4.5. “Suriyelilere vatandaşlık verilmesini doğru buluyor musunuz” sorusuna katılımcıların yüzde 84.5’i “Hayır” dedi. “Evet” diyenlerin oranı yüzde 10.3 olurken yüzde 5.2’lik bir kesim “cevap vermek istemediğini” belirtti.

“Konut alan yabancıların, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı yapılmasını doğru buluyor musunuz” sorusuna da ankete katılanların yüzde 85.2’si “Hayır” derken yalnızca yüzde 9.1’i “Evet” yanıtını verdi. Cevap vermek istemeyenlerin oranı ise yüzde 5.7 oldu.

MANSUR YAVAŞ ÖNDE

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde adayların oy potansiyelleri incelendiğinde ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a karşı en yüksek oyu alan aday yüzde 47.4 ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş oldu. Araştırma sonucuna göre, Erdoğan’a karşı İYİ Parti lideri Meral Akşener yüzde 37.3, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu yüzde 43.9, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ise yüzde 43.4 oranında oy alıyor.

SEÇMEN BAŞKANLIK SİSTEMİNE KARŞI

Anket kapsamında yurttaşlara sorulan “Başkanlık sistemi ülke için faydalı oldu mu” sorusuna katılımcıların yüzde 57.4’ü “Hayır zararı oldu” dedi. “Bir şey fark etmedi” diyenlerin oranı yüzde 20.2, “Evet, faydalı oldu” diyenlerin oranı ise yalnızca 19.3 oldu. Fikir belirtmeyenler ise yüzde 3.1 oranında açıklandı.

Ankette yurttaşlara sorulan “Haziran 2023’te yapılacak milletvekili seçimlerinde hangi ittifak daha fazla oy alır” sorusuna çarpıcı yanıtlar geldi. Buna göre “Millet İttifakı” diyenlerin oranı yüzde 48.8, “Cumhur İttifakı” diyenlerin oranı yüzde 35.5, fikir belirtmeyenlerin oranı ise yüzde 15.7 oldu.