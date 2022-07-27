BUPAR Araştırma Şirketi başkanı Erdal Akaltun, yapılan son seçim anketinin ayrıntılarını Cumhuriyet TV'de anlattı
BUPAR Araştırma ve Danışmanlık Şirketi’nin başkanı Erdal Akaltun, cumhurbaşkanlığı seçimleriyle ilgili yapılan son anketin sonuçlarını Cumhuriyet TV'de açıkladı.
BUPAR Araştırma ve Danışmanlık Şirketi Başkanı Erdal Akaltun, Cumhuriyet TV'ye konuk oldu. Cumhurbaşkanlığı seçimleriyle ilgili yapılan son anketin sonuçlarını aktaran Akaltun, Cumhur İttifakı'nın oy oranı ile ilgili dikkat çekici bilgiler verdi.
Millet İttifakı'nda oldukça önemli bir oy artışı olduğunu anlatan Akaltun, Cumhur İttifakı'nın giderek oy kaybettiğini söyledi.
"KÜRT SEÇMEN VE AKP ARASINDA KIRILMA VAR"
Geçmişte AKP'ye oy verenlerin artık "kararsız" duruma geçtiğini aktaran Akaltun, "Farkındalık arttığı için gençler de daha iyi takip ediyor gelişmeleri. Gençler daha fazla özgürlük vaat eden liderlere yöneliyor ve liderlerin söylediklerini yapıp yapamayacağına bakıyorlar" ifadelerini kullandı.
HDP'nin birinci parti olduğu illerde anket yaptıklarını belirten Akaltun, yurttaşlara Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ikinci tura CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kalırsa, kime oy vereceklerini sorduklarını söyledi.
İkinci turda blok olarak hareket edecek en büyük seçmenin HDP seçmeni olduğunu anlatan Akaltun, konuşmasına şu şekilde devam etti:
Bu durumda yurttaşların yüzde 70'i Kılıçdaroğlu'na oy verebileceğini söylüyor. Doğu seçmeninin AKP ile bağı kırıldı. Kürt seçmen ve AKP arasında kırılma var. Gelecekle ilgili bir korku hakim. Yaklaşık 10 milyon kontrolsüz göçmen sorunu var. Göçmenlerin çoğunlukta olduğu mahalle ve ilçeler var artık. Bu kitleye ne olacağı sorusu büyük bir kaygıya da sebebiyet veriyor.
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