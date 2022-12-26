BUPAR'dan milletvekilliği araştırması: AKP yarı yarıya eridi!

26 Aralık 2022 Pazartesi, 02:00

BUPAR Araştırma Şirketi 1-20 Aralık tarihlerini kapsayan, İzmir’de 3 bin 500, Muğla’da ise 1500 kişi ile yüz yüze görüşme yöntemiyle İzmir, Muğla milletvekili dağılımı araştırması yaptı. Araştırmaya göre CHP’nin iki ilde ilk sırada yer aldığı görüldü. Araştırmaya göre, AKP’nin oylarının 2019’deki yerel seçimlere kıyasla oylarında düşüş olduğu görüldü.

Araştırmada ilk olarak İzmir 1. Bölge (Çeşme, Karaburun, Selçuk, Torbalı, Urla, Buca, Konak, Menderes, Balçova, Gaziemir, Narlıdere, Güzelbahçe, Karabağlar) ele alındı. Bugün milletvekilli seçimi yapılacak olsa partilerin alacağı oy oranları şöyle oldu:

AKP: Yüzde 22

CHP: Yüzde 45

HDP: Yüzde 11,5

İYİ Parti: Yüzde 13

MHP: Yüzde 3,5

Kararsız: Yüzde 5

Araştırmaya göre yüzde 22 oranında oy alan AKP, 2019 büyükşehir belediye başkanlığı seçiminde yüzde 38.7, CHP ise yüzde 58.3 oranında oy almıştı. İYİ Parti de yüzde 10.6 oy oranına ulaşmıştı.



İzmir 2.Bölge (Aliağa, Bayındır, Bergama, Bornova, Dikili, Foça, Karşıyaka, Kemalpaşa, Kınık, Kiraz, Menemen, Ödemiş, Tire, Beydağ, Çiğli, Bayraklı) için de bugün milletvekili seçimi yapılacak olsa partilerin alacakları oy oranları şu şekilde oldu:

AKP: Yüzde 21,5

CHP: Yüzde 45

HDP: Yüzde 9,5

İYİ Parti: Yüzde 14

MHP: Yüzde 4

Kararsız: Yüzde 6

Araştırmaya göre yüzde 21.5 oranında oy alan AKP, 2019 büyükşehir belediye başkanlığı seçiminde yüzde 38.7, CHP ise yüzde 58 oranında oy almıştı. İYİ Parti de 11.4 oy almıştı.

CHP İLK SIRADA

Araştırmada İzmir’in ardından Muğla ele alındı. Buna göre Muğla’da bugün milletvekilliği seçimi yapılacak olsa, partilerin alacağı oy oranlarında CHP ilk sıraya yerleşti. Oy dağılımı ise şöyle oldu:

AKP: Yüzde 24

CHP: Yüzde 42

HDP: Yüzde 6.5

İYİ Parti: Yüzde 21

MHP: Yüzde 4

Kararsız: Yüzde 2.5

Araştırmaya göre yüzde 24 oranında oy alan AKP, 2019 büyükşehir belediye başkanlığı seçiminde yüzde 28.4, CHP ise yüzde 42 oranında oy almıştı. İYİ Parti de yüzde 16.8 oy oyarına ulaşmıştı.

