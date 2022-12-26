BUPAR'dan milletvekilliği araştırması: AKP yarı yarıya eridi!
BUPAR Araştırma Şirketi, İzmir ve Muğla’da halkın nabzını tuttu. Bugün seçim yapılsa CHP bu illerde milletvekili dağılımında ilk sırayı alıyor. Araştırmaya göre AKP’nin 2019’daki yerel seçimlere kıyasla oylarında düşüş olduğu da görüldü.
BUPAR Araştırma Şirketi 1-20 Aralık tarihlerini kapsayan, İzmir’de 3 bin 500, Muğla’da ise 1500 kişi ile yüz yüze görüşme yöntemiyle İzmir, Muğla milletvekili dağılımı araştırması yaptı. Araştırmaya göre CHP’nin iki ilde ilk sırada yer aldığı görüldü. Araştırmaya göre, AKP’nin oylarının 2019’deki yerel seçimlere kıyasla oylarında düşüş olduğu görüldü.
Araştırmada ilk olarak İzmir 1. Bölge (Çeşme, Karaburun, Selçuk, Torbalı, Urla, Buca, Konak, Menderes, Balçova, Gaziemir, Narlıdere, Güzelbahçe, Karabağlar) ele alındı. Bugün milletvekilli seçimi yapılacak olsa partilerin alacağı oy oranları şöyle oldu:
AKP: Yüzde 22
CHP: Yüzde 45
HDP: Yüzde 11,5
İYİ Parti: Yüzde 13
MHP: Yüzde 3,5
Kararsız: Yüzde 5
Araştırmaya göre yüzde 22 oranında oy alan AKP, 2019 büyükşehir belediye başkanlığı seçiminde yüzde 38.7, CHP ise yüzde 58.3 oranında oy almıştı. İYİ Parti de yüzde 10.6 oy oranına ulaşmıştı.
İzmir 2.Bölge (Aliağa, Bayındır, Bergama, Bornova, Dikili, Foça, Karşıyaka, Kemalpaşa, Kınık, Kiraz, Menemen, Ödemiş, Tire, Beydağ, Çiğli, Bayraklı) için de bugün milletvekili seçimi yapılacak olsa partilerin alacakları oy oranları şu şekilde oldu:
AKP: Yüzde 21,5
CHP: Yüzde 45
HDP: Yüzde 9,5
İYİ Parti: Yüzde 14
MHP: Yüzde 4
Kararsız: Yüzde 6
Araştırmaya göre yüzde 21.5 oranında oy alan AKP, 2019 büyükşehir belediye başkanlığı seçiminde yüzde 38.7, CHP ise yüzde 58 oranında oy almıştı. İYİ Parti de 11.4 oy almıştı.
CHP İLK SIRADA
Araştırmada İzmir’in ardından Muğla ele alındı. Buna göre Muğla’da bugün milletvekilliği seçimi yapılacak olsa, partilerin alacağı oy oranlarında CHP ilk sıraya yerleşti. Oy dağılımı ise şöyle oldu:
AKP: Yüzde 24
CHP: Yüzde 42
HDP: Yüzde 6.5
İYİ Parti: Yüzde 21
MHP: Yüzde 4
Kararsız: Yüzde 2.5
Araştırmaya göre yüzde 24 oranında oy alan AKP, 2019 büyükşehir belediye başkanlığı seçiminde yüzde 28.4, CHP ise yüzde 42 oranında oy almıştı. İYİ Parti de yüzde 16.8 oy oyarına ulaşmıştı.
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