Burcu Köksal, kayyum karşıtı protestolara neden katılmadığını 'açıkladı': 'Atatürk ile Cumhuriyet ile bayrak ile...'

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, kayyum karşıtı mitinge neden katılmadığına ilişkin “Atatürk’le, Cumhuriyet’le, bayrakla, vatanla sorunu olanlarla işim olmaz” ifadelerini kullandı.

Burcu Köksal, kayyum karşıtı protestolara neden katılmadığını 'açıkladı': 'Atatürk ile Cumhuriyet ile bayrak ile...'
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 04.11.2024 - 23:05

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, Esenyurt'ta düzenlenen kayyum karşıtı mitinge katılmamasıyla ilgili tv100'e açıklamalarda bulundu. 

Köksal şu ifadeleri kullandı:

“Ben Cumhuriyet sayesinde bu makamlara gelmiş, Atatürk’ün tanıdığı haklar sayesinde okuyup, mesleğini icra etmiş, siyaset yapmış seçilmiş bir vatandaşım. Dolayısıyla Atatürk’le, Cumhuriyet’le, bayrakla, vatanla sorunu olanlarla işim olmaz. İstiklal Marşı’nda ayağa kalkmayanlar, Milli Takım zaferinde sevinmeyenlerle bir arada olmam. Bunu seçim öncesinden bu yana her yerde söylüyorum. Atatürk’ün tanıdığı haklar sayesinde seçilip gelmiş bir Atatürkçü olarak çizgim belli.” 

Esenyurt'taki mitinge katılmaması ile ilgili konuşan Köksal, "Ben DEM Partililerin olduğu, DEM Partisi'nin eş başkanının konuştuğu bir mitingte ya da bir otobüs üstünde olmam. Bunu herkes biliyor. Benim DEM'e karşı tavrım net” dedi. 


Etiketler: #Burcu Köksal #afyonkarahisar #kayyum

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