İmamoğlu ile yurttaşın 'Burcu Köksal' konuşması gündem oldu: 'O Kürtlere yer yok dedi'

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile kendisine Burcu Köksal’ı şikayet eden bir yurttaşın konuşması gündem oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10.03.2024 - 22:27
İmamoğlu ile yurttaşın 'Burcu Köksal' konuşması gündem oldu: 'O Kürtlere yer yok dedi'
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Afyonkarahisar Belediye Başkan adayı Burcu Köksal'ın 6 Mart'ta Afyonkarahisar Seçim Koordinasyon Merkezi açılışında yaptığı "Seçildiğimde Afyonkarahisar Belediyesi'nin kapıları, DEM Parti hariç bütün siyasi partilere açık olacak" açıklaması siyaset gündemindeki yerini koruyor.

Tartışmalar sürerken İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile kendisine Burcu Köksal'ı şikayet eden bir yurttaşın konuşması gündem oldu.

Söz konusu görüntülerde yurttaş, İmamoğlu'na "Biz senin yanındayız ama o kadın Kürtlere yer yok dedi" ifadelerini kullandı.

"KİMSE BAŞKA TÜRLÜ DAVRANAMAZ"

İmamoğlu ise "Dün çıktı 'Ben öyle demek istemedim' diye açıklama yaptı. Kürt'ü, Türk'ü, Çerkez'i hepsi burada. Kimse başka türlü davranamaz. Ben seni anamdan nasıl ayırabilirim" dedi.



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