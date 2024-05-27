Diyaliz sonrası fenalaşmışlardı: 4'ünün durumu ağır

Burdur Devlet Hastanesi'nde diyaliz sonrası evde fenalaşanlar ile tedbir kapsamında hastaneye çağrılan 33 hastanın tedavisi sürüyor. Bu hastalardan entübe vaziyetteki 4'ünün durumunun ağır olduğu bildirildi.

DHA
Yayınlanma: 27.05.2024 - 15:30
Diyaliz sonrası fenalaşmışlardı: 4'ünün durumu ağır
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Burdur Devlet Hastanesi'nde 25 Mayıs saat 08.00- 12.00 ile 12.00- 16.00 seansında diyalize giren hastalardan bazıları baş dönmesi, mide bulantısı, şuur bulanıklığı ve nakil aracından inememe tarzı şikayetlerle hastaneye geldi.

Hastalardan bazılarının durumunun ağırlaşması sonrası yetkililer, gün içinde diyalize giren hastaların tamamına telefonla ulaşıp, hastaneye gelmesini istedi. Bazıları da ambulansla hastaneye getirildi.

10 HASTA ENTÜBEDEN ÇIKTI

İlk etapta sağlık durumu ağırlaşan 18 hasta, ambulanslarla hastanelere sevk edildi. Yetkililer, farklı illerden ambulans talep etti. Sağlık Bakanlığı'nın talimatı ile gün içerisinde diyaliz tedavisi gören 33 hastanın tamamı hastanelere gönderildi. 23'ü Antalya'da, 6'sı Afyonkarahisar'da, 3'ü Isparta'da ve 1'i de Denizli'de tedaviye alındı.

Bu hastalardan 14'ü entübe edildi. Entübe edilen hastalardan 10'unun normal solunuma başladığı için cihazdan ayrıldığı, Antalya'daki 3, Afyonkarahisar'da ise 1 hastanın entübe vaziyette tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN AÇIKLAMA

Burdur İl Sağlık Müdürlüğü'nden bugün yapılan açıklamada "25 Mayıs 2024 Cumartesi günü Burdur Devlet Hastanesi Diyaliz Ünitesinde yaşanan olayla ilgili olarak çevre illere nakilleri gerçekleştirilen hastalarımızın durumları hakkında süreç Müdürlüğümüz tarafından çok yakın takip edilmektedir. 27.05.2024 Pazartesi günü itibarıyla Antalya ilinde 23 hasta, Afyon ilinde 6 hasta, Isparta ilinde 3 hasta ve Denizli ilinde 1 hasta tedavi görmektedir. 3 hastamız Antalya ilinde, 1 hastamız da Afyon ilinde entübe durumdadır. Diğer hastalarımızın genel durumları iyi olup, yakın takipleri devam etmektedir. Süreç ve hastalarımızın durumları hakkında kamuoyunu bilgilendirmeye devam edeceğiz" denildi.

Burdur Valiliği'nin önlem olarak kapattığı hastanenin diyaliz merkezinde yaşananlarla ilgili adli ve idari soruşturmanın sürdüğü belirtildi. 


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