Cumhuriyet Gazetesi Logo
Burhaniye Belediye Başkan Yardımcısı Oktay Erbalaban görevinden istifa etti

Burhaniye Belediye Başkan Yardımcısı Oktay Erbalaban görevinden istifa etti

8.04.2026 14:36:00
Güncellenme:
DHA
Takip Et:
Burhaniye Belediye Başkan Yardımcısı Oktay Erbalaban görevinden istifa etti

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde Belediye Başkan Yardımcısı Oktay Erbalaban, görevinden istifa ettiğini açıkladı. Erbalaban, "Son dönemde yaşanan gelişmeler, inandığım bu değerler doğrultusunda görev yapmamı zorlaştırmıştır" ifadelerini kullandı.

Burhaniye Belediye Başkan Yardımcısı Oktay Erbalaban görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Aynı zamanda CHP Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisi üyesi olan Erbalaban, partisinin Burhaniye İlçe Danışma Kurulu toplantısına katıldığı sırada istifa kararını duyurdu.

"BİR KAÇIŞ DEĞİL..."

Erbalaban, yaptığı açıklamada bir süredir yürüttüğü görevinden ayrılma kararı aldığını belirterek, şunları söyledi:

"CHP'ye gönül vermiş bir partili olarak, her zaman halktan yana, emekten ve adaletten yana durdum. Benim için siyaset insanımıza dokunmak sizlerin yaşamına değer katmak ve sizlerin güvenine layık olabilmektir. Ancak son dönemde yaşanan gelişmeler, inandığım bu değerler doğrultusunda görev yapmamı zorlaştırmıştır. Beni hem insani hem de vicdani olarak derin bir sorgulamaya yöneltmiştir.

Halkıma olan sevgim ve saygım gereği, inandığım ilkelerden uzaklaşan hiçbir anlayışın içinde yer almayı doğru bulmadım, bulmam da mümkün değildir. Bu nedenle almış olduğum istifa kararı bir kaçış değil, tam tersine kendime, karakterime ve Burhaniye halkına olan saygımın bir sonucudur."

İlgili Konular: #istifa #Burhaniye

İlgili Haberler

CHP'li Mahmut Tanal, Üsküdar Belediyesi'ne girişleri kapatan polislerle tartıştı!
CHP'li Mahmut Tanal, Üsküdar Belediyesi'ne girişleri kapatan polislerle tartıştı! Operasyon düzenlenen Üsküdar Belediyesi'ne girişleri kapatan polislere tepki gösteren CHP'li Mahmut Tanal, "Ben şimdi fatura yatırmak istesem giremeyecek miyim? Darbe dönemlerinde bile belediye hizmetleri durmadı bu ülkede" dedi. Tanal, daha sonra belediye binasına giriş yaptı.
Anahtar Parti'den dikkat çeken transfer: İYİ Parti'den istifa eden Mehmet Tolga Akalın'a rozet takılacak
Anahtar Parti'den dikkat çeken transfer: İYİ Parti'den istifa eden Mehmet Tolga Akalın'a rozet takılacak Bir süre önce İYİ Parti'den istifa eden Tolga Akalın yarın Anahtar Parti'ye katılacak. Akalın'a rozetini Anahtar Parti lideri Yavuz Ağıralioğlu takacak.
Bursa Büyükşehir Belediyesi soruşturmasında 5 kişi daha tutuklandı
Bursa Büyükşehir Belediyesi soruşturmasında 5 kişi daha tutuklandı Bozbey’in de aralarında bulunduğu dosyada, savcılığın itirazı sonrası gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı; toplam tutuklu sayısı 35’e yükseldi.