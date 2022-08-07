Büro-İş Genel Başkanı Alay Hamzaçebi'den Adalet Bakanlığı'na 'adalet' çağrısı

07 Ağustos 2022 Pazar, 02:00

Bakanlıklar ve kamu kurumlarının çalışanları için imzaladığı promosyon anlaşmaları, yüksek enflasyon nedeniyle çalışanların en çok tartıştığı konu oldu. Birkaç ay önce imzalanan promosyon ücretleri, ekonomik kriz nedeniyle “hiç olurken”, yakın zamanda anlaşma imzalayacak Adalet Bakanlığı’na ise “adalet” çağrısı geldi.

Büro-İş Genel Başkanı Alay Hamzaçebi, Adalet Bakanlığı’nın beş yıl önce Vakıf Bank ile sözleşmesinin 1 Eylül’de sona ereceğini anımsattı. Herkese eşit şekilde dağıtılması gereken promosyonun, beş yıl önceki sözleşme kapsamında hâkim ve savcılara diğer personele göre daha fazla verildiğine dikkat çeken Hamzaçebi, “Adalet Bakanlığı teamüllere aykırı olarak promosyon dağıtımında adaletsizlik yapmıştır” dedi.

‘AYRICALIK TANIDILAR’

Hamzaçebi, şunları kaydetti:

“Adalet Bakanlığı’nın üst kademe yöneticileri hâkim ve savcılardan oluşmaktadır. Bankalar ile yapılan promosyon anlaşmalarına hâkim ve savcılar katıldığından ve karar verdiğinden kendilerine ayrıcalık sağlamaktadırlar. Adalet Bakanlığı, ‘Hâkim ve Savcılar Bakanlığı’ gibi olmuş. Bakanlık promosyon anlaşmalarının diğer kamu kurumlarına oranla çok düşük olduğu, bu düşüklüğün bakanlık üst düzey yöneticileri için lüks makam araçları alınmasından kaynaklandığı da yıllardır bakanlık personeli arasında konuşuluyor.”

‘EŞİT ÖDENMELİ’

Hamzaçebi, bakanlığa, “en yüksek tutardan aşağı olmamak üzere promosyon anlaşması yapılması, bu promosyonun çalışanlara eşit olarak ve tek seferde ödenmesi” çağrısında bulunarak, “Öte yandan, promosyon anlaşma tutarlarının enflasyon, faiz, döviz kuru gibi piyasa şartları karşısında erimemesi için yıllık bazda ya da altı aylık enflasyon farkları oranında artırılacak şekilde revize edilebilecek şartlarda yapılmalı. Adalet Bakanlığı çalışanları, Adalet Bakanlığı’ndan ‘adalet’ bekliyor” ifadelerini kullandı.