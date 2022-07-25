Adalet Bakanlığı'ndan hasta olan tutuklu ve hükümlüler için 'şartlı tahliye' düzenlemesi

25 Temmuz 2022 Pazartesi, 04:00

Adalet Bakanlığı, Gezi davasında hapis cezası alan Mücella Yapıcı’ya uygulanan “kelepçeli muayene” sonrası Ceza İnfaz Yasası’nda değişiklik öngören çalışma başlattı. Yasadaki “Hekim talimatıyla kelepçeli muayene yapılabilir” hükmü kaldırılacak. İleri derecede hasta olan tutuklu ve hükümlüler için yapılması planlanan “şartlı tahliye” düzenlemesinden “demans” teşhisi konulan emekli general Çevik Bir ve eski HDP milletvekili Aysel Tuğluk’un da yararlanabileceği belirtiliyor.

KELEPÇELİ MUAYENE

Gezi davasında 18 yıl hapis cezasına çarptırılan Yapıcı, geçen ay tutuklu bulunduğu Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’ndan bir mektup kaleme aldı ve cezaevinde bulunduğu sürede, sağlık sorunları nedeniyle götürüldüğü “tüm muayenelerde kelepçeli olduğunu ve diş hekiminde bile kelepçenin çıkarılmadığını” açıkladı. Cumhuriyet’in edindiği bilgiye göre, Yapıcı’nın mektubunun kamuoyunda tartışılması üzerine Adalet Bakanlığı olayla ilgili araştırma başlattı. Tutuklu ve hükümlülerin karşılaştığı “kelepçeli muayene” uygulaması 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Yasa’da yer alan ve “Zorlayıcı araçların kullanılması” başlıklı 50. maddeden kaynaklanıyor. Söz konusu maddede, “Hekimlerin talimat ve gözetiminde olmak üzere tıbbi nedenlerle kelepçeli muayene yapılabilir” hükmü yer alıyor.

EKİMDE TBMM’DE

2023 seçimlerine kısa süre kala Adalet Bakanlığı’nın yaptığı çalışma sonucu yasadaki 50. maddenin düzenleneceği öğrenildi. Buna göre, “doktorların kelepçeli muayene” yetkisi kaldırılacak. Söz konusu düzenlemenin ekimde teklif olarak TBMM’ye sunulacağı, ancak teklifte “terör örgütüne üye olmak” suçundan ve “karşısındakine zarar verebilecek derecede şiddet eğilimi gösteren” hükümlü ve tutukluları kapsamayacağı belirtiliyor.

Bakanlığın, cezaevlerinde kalması uygun olmayan ağır hasta ve tutukluların “şartlı tahliyesine” ilişkin bir düzenleme üzerinde de çalıştığı öğrenildi. Mevcut koşullarda ağır hasta olan tutuklu ve hükümlülerin “şartlı tahliyesine” Adli Tıp Kurumu’nun (ATK) hazırladığı raporlar sonucu karar veriliyor. Bakanlık, kurumun bu yetkisi üzerinde bir düzenleme yapmayı öngörüyor. Bu düzenlemeyle yaklaşık altı yıldır cezaevinde olan Tuğluk’un da “şartlı tahliye” edilebileceği ifade ediliyor.

14 KOMUTAN DA CEZAEVİNDE

28 Şubat davası kapsamında cezaları onanan, yaşları 74 ile 90 arasında değişen 14 isim, ciddi sağlık sorunları olmasına karşın Adli Tıp Kurumu’nun cezaevinde kalabileceklerine ilişkin raporu nedeniyle dokuz ayı aşkın süredir cezaevinde. Arasında eski Genelkurmay 2. Başkanı Çevik Bir, eski Jandarma Genel Komutanı Fevzi Türkeri, eski Genelkurmay Genel Sekreteri Tümgeneral Erol Özkasnak ve eski 1. Ordu Komutanı Çetin Doğan’ın da olduğu isimlerin kimisi demans nedeniyle yakınlarını anımsamıyor, kimisi ileri yaşı nedeniyle cezaevinde tek başına yaşamını sürdüremeyecek durumda.