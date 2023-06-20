Büro-İş Sendikası Başkanı Hamzaçebi, sendikaların üye kaybettiğine dikkat çekti: ‘Devlet parasıyla üyelik’

Yayınlanma: 20.06.2023 - 04:00

Güncelleme: 20.06.2023 - 04:00

Birleşik Kamu-İş’e bağlı Büro-İş Sendikası Genel Başkanı Alay Hamzaçebi, AYM Başkanı Zühtü Arslan’la görüşmek istediklerini ancak aylardır randevu verilmediğini ifade etti.

AYM’YE MEKTUP

Hamzaçebi, CHP’nin yasa maddesinin iptali ve yürütmesinin durdurulması için dava açtığını, yüksek mahkemenin gündemine aldığı konu hakkında altı aydır karar vermediğini aktardı.

Şu anda üç ayda bir 900 lira toplusözleşme ikramiyesi verildiğine ancak kendi üyelerinin bunu alamadıklarına dikkat çeken Hamzaçebi şunları söyledi:

“Temmuz’da maaşlar zamlanacak. İkramiye de 1700 TL’yi bulacak. Enflasyon farkları da eklendiğinde 2 bin TL olacak. Bir üye yapabilmek için çabalıyoruz ancak öbür taraf devletin parası ile kamu çalışanlarını yandaş sendikalara üye yapıyor” ifadelerini kullandı.

AYM Başkanı Arslan’a mektup da yazdıklarını ancak yine bir sonuç alamadıklarını aktaran Hamzaçebi, “Bizim acil karara ihtiyacımız var. Hak kaybı var” dedi.

