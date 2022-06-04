‘Bürokratlarla toplantı’ diye gittiler, karşılarına Cumhur İttifakı yöneticiler çıktı
Ankara Yenimahalle’de kaymakamlık tarafından “muhtar-bürokrat” toplantısı ve yemek organizasyonuna davet edilen muhtarları, AKP ve MHP’nin ilçe başkanlarının kapıda karşıladığı iddia edildi. Cumhur İttifakı milletvekillerinin de katıldığı toplantıda, muhtarlara muhalefete karşı propaganda yapıldığı belirtildi
Ankara’nın Yenimahalle ilçesinde muhtarlar, kaymakamlık tarafından “muhtar-bürokrat” toplantısı ve yemek organizasyonuna davet edildi. Ancak muhtarlar karşılarında parti yöneticilerini buldu.
Edinilen bilgiye göre, Yenimahalle Kaymakamlığı tarafından 21 Mayıs’ta muhtarlara gönderilen mesaj ile “muhtar-bürokrat” toplantısı yapılacağı duyuruldu. “Süren projeler ve muhtarların talepleri ile beklentilerinin değerlendirileceği” kaydedilen toplantıda, ilçe sağlık müdürlüğü, ilçe milli eğitim müdürlüğü, ilçe müftülüğü, ilçe nüfus müdürlüğü ve Başkentgaz gibi kurumların temsilcilerinin de yer alacağı aktarıldı. Mesajda, “Toplantı yemekli olup, bölgemiz milletvekilleri de katılacaktır” denildi. Ancak iddiaya göre mesajda belirtilen kurumların temsilcileri toplantıya katılmadığı gibi toplantı, iktidar propagandası için bir araca çevrildi.
KAPIDA KARŞILADILAR
Toplantıya, AKP Ankara Milletvekili Asuman Erdoğan, MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Yaşar Yıldırım, AKP Yenimahalle İlçe Başkanı Abdulkadir Aydoğan, MHP Yenimahalle İlçe Başkanı Dursun Dinçer ve iki partinin ilçe yöneticileri katıldı. Muhtarlar, siyasiler tarafından kapıda karşılanırken, toplantı için oluşturulan divanda Yenimahalle Kaymakamı Türker Çağatay Halim, AKP’li Erdoğan ile Aydoğan ve MHP’li Yıldırım ile Dinçer yer aldı. Kürsüye çıkarak konuşma yapan milletvekillerinin ise “belediyelerin çalışmadığını” iddia ettiği, özellikle CHP’li Yenimahalle Belediyesi’ni hedef aldığı belirtildi. Duruma tepki gösteren yaklaşık 10 muhtarın ise toplantıyı terk ettiği kaydedildi.
MUHALEFET DAVET EDİLMEDİ
Yenimahalle Kaymakamlığı tarafından duyurusu yapılan toplantıya, Cumhur İttifakı’nı oluşturan AKP ve MHP’nin ilçe başkanları ile milletvekilleri katıldı. Muhalefetin kötülendiği toplantı için CHP Yenimahalle İlçe Başkanlığı’na ve CHP’li milletvekillerine ise davet gitmediği öğrenildi.
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