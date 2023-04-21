Bursa 2. Bölge ilçeleri hangileri? Bursa 2. bölgeden kaç milletvekili çıkıyor? AKP, CHP, İYİ Parti, MHP Ankara milletvekili adayları...
14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde Bursa milletvekilleri listesi yayımlandı. Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Bursa'da 2 seçim bölgesi bulunuyor. Bursa 2. Bölge ilçeleri hangileri? Bursa 2. Bölge'den kaç milletvekili adayı çıkıyor?
Bursa ili Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi 2022 nüfus sayımı sonuçları baz alınarak yapılan tespitler sonucunda 3.194.720 kişilik nüfusuna karşın 20 milletvekili çıkarabileceği göz önüne alındığında üç seçim bölgesinden oluşuyor.
BURSA 2. BÖLGE İLÇELERİ HANGİLERİ?
GEMLİK
GÜRSU
HARMANCIK
İNEGÖL
İZNİK
KELES
KESTEL
MUDANYA
ORHANGAZİ
YENİŞEHİR
YILDIRIM
2. BÖLGEDEN KAÇ MİLLETVEKİLİ ÇIKACAK?
Bu seçim bölgesinin toplam nüfusu 1.443.200 iken, çıkaracağı milletvekili sayısı 10, bir milletvekiline düşen kişi sayısı ise 144.320 kişidir.
BURSA 2. BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
AKP BURSA 2. BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
EFKAN ALA
REFİK ÖZEN
AHMET KILIÇ
EMİNE YAVUZ GÖZGEÇ
MUSTAFA YAVUZ
AHMET YILDIZ
İRFAN AKKAYA
ÖMER FARUK TEMİZTÜRK
SEMİH PEKSERT
MİHRİMAH KOCABIYIK
CHP BURSA 2. BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
Hasan Öztürk
Cemalettin Kani
Orhan Sarıbal
Erkan Dönmez
Şahin Sevinç
Funda Türkcoş Pekiner
Ender Teke
Huriye Canan Çelik Tunar
Mehmet Önder
Seda Bozdağ Güzelkaya
İYİ PARTİ BURSA 2. BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
HASAN TOKTAŞ
İBRAHİM ALAGÖZ
ORHAN ÖZER
SERMİN CAN ÖZENSOY
ERDAL AY
HATİCE DENİZ
ZAFER MİLLİ
OSMAN ATALAY AKMAN
ENVER YENİÇERİ
DİLEK DURAK
MHP BURSA 2. BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
FEVZİ ZIRHLIOĞLU
MUHAMMET TEKİN
AYHAN ÖNAL
BİLAL DOĞANAHMET ERASLAN
ALİ BAHADIR
AYDIN SANCAR
ALPARSLAN KARAASLAN
GAMZE NUR SARĞIN
GÜLSEREN ÖZBEK
YEŞİL SOL PARTİ BURSA 2. BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
NECDET İPEKYÜZ YÜKSEK HEKİM
AYTEN AVDAN ORTA SERBEST
RASİM ÇELİK ORTA SERBEST
EYLEM DİNDAROĞLU YÜKSEK
KEMAL DOĞAN İLK
MELEK YALÇINER ORTA
BAHAR TOPRAK ORTA
HAKİM TOKMAK ORTA
MAZLUM TAŞ ORTA
MEHMET BURAK KOYUNCU ORTA
MEMLEKET PARTİSİ BURSA 2. BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
ÖMER KAYIR
MESUT ŞAHİN
YASEMİN SOYDAN
İLKER KILIÇ
DOĞAN YILDIZ
İLKER ÇEVİK
ŞENOL SELÇUK
RÜYA ÖZDEN
HAMİT ŞAKAR
UMUT KAYGISIZ
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