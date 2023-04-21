Bursa 2. Bölge ilçeleri hangileri? Bursa 2. bölgeden kaç milletvekili çıkıyor? AKP, CHP, İYİ Parti, MHP Ankara milletvekili adayları...

Yayınlanma: 21.04.2023 - 17:14

Güncelleme: 21.04.2023 - 17:14

Bursa ili Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi 2022 nüfus sayımı sonuçları baz alınarak yapılan tespitler sonucunda 3.194.720 kişilik nüfusuna karşın 20 milletvekili çıkarabileceği göz önüne alındığında üç seçim bölgesinden oluşuyor.

BURSA 2. BÖLGE İLÇELERİ HANGİLERİ?

GEMLİK

GÜRSU

HARMANCIK

İNEGÖL

İZNİK

KELES

KESTEL

MUDANYA

ORHANGAZİ

YENİŞEHİR

YILDIRIM

2. BÖLGEDEN KAÇ MİLLETVEKİLİ ÇIKACAK?

Bu seçim bölgesinin toplam nüfusu 1.443.200 iken, çıkaracağı milletvekili sayısı 10, bir milletvekiline düşen kişi sayısı ise 144.320 kişidir.

BURSA 2. BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

AKP BURSA 2. BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

EFKAN ALA

REFİK ÖZEN

AHMET KILIÇ

EMİNE YAVUZ GÖZGEÇ

MUSTAFA YAVUZ

AHMET YILDIZ

İRFAN AKKAYA

ÖMER FARUK TEMİZTÜRK

SEMİH PEKSERT

MİHRİMAH KOCABIYIK

CHP BURSA 2. BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

Hasan Öztürk

Cemalettin Kani

Orhan Sarıbal

Erkan Dönmez

Şahin Sevinç

Funda Türkcoş Pekiner

Ender Teke

Huriye Canan Çelik Tunar

Mehmet Önder

Seda Bozdağ Güzelkaya

İYİ PARTİ BURSA 2. BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

HASAN TOKTAŞ

İBRAHİM ALAGÖZ

ORHAN ÖZER

SERMİN CAN ÖZENSOY

ERDAL AY

HATİCE DENİZ

ZAFER MİLLİ

OSMAN ATALAY AKMAN

ENVER YENİÇERİ

DİLEK DURAK

MHP BURSA 2. BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

FEVZİ ZIRHLIOĞLU

MUHAMMET TEKİN

AYHAN ÖNAL

BİLAL DOĞANAHMET ERASLAN

ALİ BAHADIR

AYDIN SANCAR

ALPARSLAN KARAASLAN

GAMZE NUR SARĞIN

GÜLSEREN ÖZBEK

YEŞİL SOL PARTİ BURSA 2. BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI



NECDET İPEKYÜZ YÜKSEK HEKİM

AYTEN AVDAN ORTA SERBEST

RASİM ÇELİK ORTA SERBEST

EYLEM DİNDAROĞLU YÜKSEK

KEMAL DOĞAN İLK

MELEK YALÇINER ORTA

BAHAR TOPRAK ORTA

HAKİM TOKMAK ORTA

MAZLUM TAŞ ORTA

MEHMET BURAK KOYUNCU ORTA

MEMLEKET PARTİSİ BURSA 2. BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

ÖMER KAYIR

MESUT ŞAHİN

YASEMİN SOYDAN

İLKER KILIÇ

DOĞAN YILDIZ

İLKER ÇEVİK

ŞENOL SELÇUK

RÜYA ÖZDEN

HAMİT ŞAKAR

UMUT KAYGISIZ