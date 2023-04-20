İzmir 1. Bölge ilçeleri hangileri? İzmir 1. bölgeden kaç milletvekili çıkıyor? AKP, CHP, İYİ Parti, MHP İzmir milletvekili adayları...
14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde İzmir milletvekilleri listesi yayımlandı. Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. İzmir'de 2 seçim bölgesi bulunuyor. İzmir 1. Bölge ilçeleri hangileri? İzmir 1. Bölge'den kaç milletvekili adayı çıkıyor?
İzmir'in nüfusu 2022 itibarıyla 4.462.056 kişidir Yüksek Seçim Kurulunun (YSK), nüfus verileri kapsamında illerin milletvekili sayıları dağılım tablosuna göre, İzmir 28 milletvekili çıkaracak. İzmir 2 seçim bölgesinden oluşuyor.
İZMİR 1. BÖLGE İLÇELERİ HANGİLERİ?
BALÇOVA
BUCA
ÇEŞME
GAZİEMİR
GÜZELBAHÇE
KARABAĞLAR
KARABURUN
KONAK
MENDERES
NARLIDERE
SEFERİHİSAR
SELÇUK
TORBALI
URLA
İZMİR 1. BÖLGEDEN KAÇ MİLLETVEKİLİ ÇIKACAK?
Bu seçim bölgesinin toplam nüfusu 2.103.533 iken, çıkaracağı milletvekili sayısı 14, bir milletvekiline düşen kişi sayısı ise 150.252'dir.
İZMİR 1. BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
AKP İZMİR 1. BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
MEHMET KASAPOĞU
MAHMUT ATİLLA KAYA
ŞEBNEM BURSALI
MEHMET ALİ ÇELEBİ
CEMAL BEKLE
SAVCI SAYAN
ENES EFENDİOĞLU
ÖMÜR ŞANLI
MEHMET SADIK TUNÇ
NİSA ALPTEKİN
MEHMET SAİD BAŞDAŞ
SELAHATTİN SERDAR MUÇAY
BERKAN YILDIZHAN
HATİCE YELİZ KARATAŞ
CHP İZMİR 1. BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
YÜKSEL TAŞKIN
AHMET TUNCAY ÖZKAN
SEVDA ERDAN KILIÇ
MURAT BAKAN
EDNAN ARSLAN
SEDA KAYA
HAYDAR ALTINTAŞ
DEVRIM BARIŞ ÇELİK
SEFER İPEKLİ
GÜLDEM ATABAY
ŞAHBAL ARAS
FULYA AKÇAY
MEHMET ŞAHİN FIRAT
BİRGÜL DEĞİRMENCİ
MHP İZMİR 1. BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
HASAN KALYONCU
BAHADIR BUMİN ÖZARSLAN
CİHAN ASLAN
SELAHATTİN ŞAHİN
UFUK AKSOY
SIDIKA TOPAL
SALİM ARDUÇLU
LOKMAN KIZILÖRENLİ
NİHAL BAŞ
ALİ DURUT
ABDULLAH BATUHAN GÜRBÜZ
HÜLYAAYKAÇ
HALİT GÖNDÜZ
KAYHAN DERYA
İYİ PARTİ İZMİR 1. BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
DURSUN MÜSAVAT DERVİŞOĞLU
ÜMİT ÖZLALE
ÖZTÜRK KESKİN
ÜLKÜ DOĞAN
ALİ TOPÇU
FİGEN YILDIRIM
LÜTFİ İLTERİŞ ÖNEY
İSMAİL AYBARS AKSOY
ASLAN SEZGİN
GİZEM ALBAŞ
KAAN ALTINDAĞ
MURAT ÇAKAR
HASAN YILDIZ
GÜLŞAH SAKAR
MEMLEKET PARTİSİ İZMİR 1. BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
CÜNEYT OĞUZ
ALİ TUNÇ CAN
GÜLDEREN ÖZAFACAN ZEĞEREK
HARUN DÜŞENKALKAN
BEYHAN MUTLU
BAŞARAN AKTAN
İSMAİL YILDIZ
TURAN ÇATAL
TUFAN ÖZTÜRK
AHMET ÖMER ERKENCİ
CEM MERİH YENER
OLCA ÖMÜR ARAS
EFE YURDAKUL
FURKAN MOLLA
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