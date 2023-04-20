İzmir 1. Bölge ilçeleri hangileri? İzmir 1. bölgeden kaç milletvekili çıkıyor? AKP, CHP, İYİ Parti, MHP İzmir milletvekili adayları...

Yayınlanma: 20.04.2023 - 17:25

Güncelleme: 20.04.2023 - 17:25

İzmir'in nüfusu 2022 itibarıyla 4.462.056 kişidir Yüksek Seçim Kurulunun (YSK), nüfus verileri kapsamında illerin milletvekili sayıları dağılım tablosuna göre, İzmir 28 milletvekili çıkaracak. İzmir 2 seçim bölgesinden oluşuyor.

İZMİR 1. BÖLGE İLÇELERİ HANGİLERİ?

BALÇOVA

BUCA

ÇEŞME

GAZİEMİR

GÜZELBAHÇE

KARABAĞLAR

KARABURUN

KONAK

MENDERES

NARLIDERE

SEFERİHİSAR

SELÇUK

TORBALI

URLA

İZMİR 1. BÖLGEDEN KAÇ MİLLETVEKİLİ ÇIKACAK?

Bu seçim bölgesinin toplam nüfusu 2.103.533 iken, çıkaracağı milletvekili sayısı 14, bir milletvekiline düşen kişi sayısı ise 150.252'dir.

İZMİR 1. BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

AKP İZMİR 1. BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

MEHMET KASAPOĞU

MAHMUT ATİLLA KAYA

ŞEBNEM BURSALI

MEHMET ALİ ÇELEBİ

CEMAL BEKLE

SAVCI SAYAN

ENES EFENDİOĞLU

ÖMÜR ŞANLI

MEHMET SADIK TUNÇ

NİSA ALPTEKİN

MEHMET SAİD BAŞDAŞ

SELAHATTİN SERDAR MUÇAY

BERKAN YILDIZHAN

HATİCE YELİZ KARATAŞ

CHP İZMİR 1. BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

YÜKSEL TAŞKIN

AHMET TUNCAY ÖZKAN

SEVDA ERDAN KILIÇ

MURAT BAKAN

EDNAN ARSLAN

SEDA KAYA

HAYDAR ALTINTAŞ

DEVRIM BARIŞ ÇELİK

SEFER İPEKLİ

GÜLDEM ATABAY

ŞAHBAL ARAS

FULYA AKÇAY

MEHMET ŞAHİN FIRAT

BİRGÜL DEĞİRMENCİ

MHP İZMİR 1. BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

HASAN KALYONCU

BAHADIR BUMİN ÖZARSLAN

CİHAN ASLAN

SELAHATTİN ŞAHİN

UFUK AKSOY

SIDIKA TOPAL

SALİM ARDUÇLU

LOKMAN KIZILÖRENLİ

NİHAL BAŞ

ALİ DURUT

ABDULLAH BATUHAN GÜRBÜZ

HÜLYAAYKAÇ

HALİT GÖNDÜZ

KAYHAN DERYA

İYİ PARTİ İZMİR 1. BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

DURSUN MÜSAVAT DERVİŞOĞLU

ÜMİT ÖZLALE

ÖZTÜRK KESKİN

ÜLKÜ DOĞAN

ALİ TOPÇU

FİGEN YILDIRIM

LÜTFİ İLTERİŞ ÖNEY

İSMAİL AYBARS AKSOY

ASLAN SEZGİN

GİZEM ALBAŞ

KAAN ALTINDAĞ

MURAT ÇAKAR

HASAN YILDIZ

GÜLŞAH SAKAR

MEMLEKET PARTİSİ İZMİR 1. BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

CÜNEYT OĞUZ

ALİ TUNÇ CAN

GÜLDEREN ÖZAFACAN ZEĞEREK

HARUN DÜŞENKALKAN

BEYHAN MUTLU

BAŞARAN AKTAN

İSMAİL YILDIZ

TURAN ÇATAL

TUFAN ÖZTÜRK

AHMET ÖMER ERKENCİ

CEM MERİH YENER

OLCA ÖMÜR ARAS

EFE YURDAKUL

FURKAN MOLLA