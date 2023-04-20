İzmir 2. Bölge ilçeleri hangileri? İzmir 2. bölgeden kaç milletvekili çıkıyor? AKP, CHP, İYİ Parti, MHP, TİP İzmir milletvekili adayları...

Yayınlanma: 20.04.2023 - 17:59

Güncelleme: 20.04.2023 - 17:59

İzmir'in nüfusu 2022 itibarıyla 4.462.056 kişidir Yüksek Seçim Kurulunun (YSK), nüfus verileri kapsamında illerin milletvekili sayıları dağılım tablosuna göre, İzmir 28 milletvekili çıkaracak. İzmir 2 seçim bölgesinden oluşuyor.

İZMİR 2. BÖLGE İLÇELERİ HANGİLERİ?

ALİAĞA

BAYINDIR

BAYRAKLI

BERGAMA

BEYDAĞ

BORNOVA

ÇİĞLİ

DİKİLİ

FOÇA

KARŞIYAKA

KEMALPAŞA

KINIK

KİRAZ

MENEMEN

ÖDEMİŞ

TİRE

İZMİR 2. BÖLGEDEN KAÇ MİLLETVEKİLİ ÇIKACAK?

Bu seçim bölgesinin toplam nüfusu 2.176.144 iken, çıkaracağı milletvekili sayısı 14, bir milletvekiline düşen kişi sayısı ise 155.438'dir.

İZMİR 2. BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

AKP İZMİR 2. BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

EYYÜP KADİR İNAN

FEHMİ ALPAY ÖZALAN

CEYDA BÖLÜNMEZ ÇANKIRI

YAŞAR KIRKPINAR

KEREM ALİ SÜREKLİ

MUHAMMET DOĞAN

DİLEK YILDIZ

İSMAİL HANCI

AHMET CAN ÇELİK

GÜLŞEN GEZİCİ

HALİL POLAT

VEYSEL GÜLDOĞAN

GÜVEN DEMİRAĞ

YASİN DEMİREL

CHP İZMİR 2. BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

GÖKÇE GÖKÇEN

RIFAT TURUNTAY NALBANTOĞLU

RAHMİ AŞKIN TÜRELİ

MAHİR POLAT

MEHMET SALİH UZUN

DENİZ YÜCEL

MUSTAFA BİLİCİ

HACER FOGGO

ESİN DOĞAN METİN

ALTAN İNANÇ

EMİNE HELİL İNAY KINAY

AYTEN GÜLSEVER

NURŞEN BALCI

BURAK KOTAN

İYİ PARTİ İZMİR 2. BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

HÜSMEN KIRKPINAR

YİĞİT KARAKIŞ

ARZU YILDIRIM

TAMER CÜCÜ

DİNÇER IŞIKTAŞ

MÜJDE HARPUT APAK

MÜMİN YALÇINKAYA

YELİZ ÇULHA

BÜLENT UYGUR

MİRAN BACGEROĞLU

MUSTAFA NURİ DENİZ

NAZLI BUKET KARASU

MEHMET HALİS KÖSE

MEHMET EMİN CANTÜRK

MHP İZMİR 2. BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

AMER OSMANAĞAOĞLU

ABDULKADİR BEKTAŞ

İSMAİL OBUZ

AYŞEGÜL EKŞİ

RECEP AKAN

EYÜP ERİM ERGÖREN

ÇETİN ALTINHSAN GÜRKAN TAŞKIN

AHMET DEHA İMAL

YİĞİT FİKRİ ATALI

HASAN SEKİN

ERHAN ELİBOL

MUSTAFA ÇİNTAŞ

MEHMET MERT DOLĞAÇ

TİP İZMİR 2. BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

İRFAN DEĞİRMENCİ

MEHMET KANİ

ESER ATAK

ADALET KUL

ÖZLEM AVCI

AYDIN TEPE

AYKUT YÜKSEL

DENİZ KONDİL

MEVLUDA SENA YAZIBAĞLI SELANİK

ALİ HAYDAR ÖZTÜRK

GÜZEL ÖZTÜRK

OYA OYBİR MİDİLLİ

BEYZA YAMAN

MELİS AYDINLI

MEMLEKET PARTİSİ İZMİR 2. BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

ASUMAN ALİ GÜVEN

MAHİR BAKAN

TUĞÇE SEMERCİOĞLU

MEVHİBE KOLOĞLU

LEVENT ÖREN

MERVE DUMAN

ÖMER GÖNENÇER

ALEV GÜNYAR

BURAK KURT

GÜRSEL DİNKTEPE