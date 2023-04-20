İzmir 2. Bölge ilçeleri hangileri? İzmir 2. bölgeden kaç milletvekili çıkıyor? AKP, CHP, İYİ Parti, MHP, TİP İzmir milletvekili adayları...
14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde İzmir milletvekilleri listesi yayımlandı. Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. İzmir'de 2 seçim bölgesi bulunuyor. İzmir 2. Bölge ilçeleri hangileri? İzmir 2. Bölge'den kaç milletvekili adayı çıkıyor?
İzmir'in nüfusu 2022 itibarıyla 4.462.056 kişidir Yüksek Seçim Kurulunun (YSK), nüfus verileri kapsamında illerin milletvekili sayıları dağılım tablosuna göre, İzmir 28 milletvekili çıkaracak. İzmir 2 seçim bölgesinden oluşuyor.
İZMİR 2. BÖLGE İLÇELERİ HANGİLERİ?
ALİAĞA
BAYINDIR
BAYRAKLI
BERGAMA
BEYDAĞ
BORNOVA
ÇİĞLİ
DİKİLİ
FOÇA
KARŞIYAKA
KEMALPAŞA
KINIK
KİRAZ
MENEMEN
ÖDEMİŞ
TİRE
İZMİR 2. BÖLGEDEN KAÇ MİLLETVEKİLİ ÇIKACAK?
Bu seçim bölgesinin toplam nüfusu 2.176.144 iken, çıkaracağı milletvekili sayısı 14, bir milletvekiline düşen kişi sayısı ise 155.438'dir.
İZMİR 2. BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
AKP İZMİR 2. BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
EYYÜP KADİR İNAN
FEHMİ ALPAY ÖZALAN
CEYDA BÖLÜNMEZ ÇANKIRI
YAŞAR KIRKPINAR
KEREM ALİ SÜREKLİ
MUHAMMET DOĞAN
DİLEK YILDIZ
İSMAİL HANCI
AHMET CAN ÇELİK
GÜLŞEN GEZİCİ
HALİL POLAT
VEYSEL GÜLDOĞAN
GÜVEN DEMİRAĞ
YASİN DEMİREL
CHP İZMİR 2. BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
GÖKÇE GÖKÇEN
RIFAT TURUNTAY NALBANTOĞLU
RAHMİ AŞKIN TÜRELİ
MAHİR POLAT
MEHMET SALİH UZUN
DENİZ YÜCEL
MUSTAFA BİLİCİ
HACER FOGGO
ESİN DOĞAN METİN
ALTAN İNANÇ
EMİNE HELİL İNAY KINAY
AYTEN GÜLSEVER
NURŞEN BALCI
BURAK KOTAN
İYİ PARTİ İZMİR 2. BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
HÜSMEN KIRKPINAR
YİĞİT KARAKIŞ
ARZU YILDIRIM
TAMER CÜCÜ
DİNÇER IŞIKTAŞ
MÜJDE HARPUT APAK
MÜMİN YALÇINKAYA
YELİZ ÇULHA
BÜLENT UYGUR
MİRAN BACGEROĞLU
MUSTAFA NURİ DENİZ
NAZLI BUKET KARASU
MEHMET HALİS KÖSE
MEHMET EMİN CANTÜRK
MHP İZMİR 2. BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
AMER OSMANAĞAOĞLU
ABDULKADİR BEKTAŞ
İSMAİL OBUZ
AYŞEGÜL EKŞİ
RECEP AKAN
EYÜP ERİM ERGÖREN
ÇETİN ALTINHSAN GÜRKAN TAŞKIN
AHMET DEHA İMAL
YİĞİT FİKRİ ATALI
HASAN SEKİN
ERHAN ELİBOL
MUSTAFA ÇİNTAŞ
MEHMET MERT DOLĞAÇ
TİP İZMİR 2. BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
İRFAN DEĞİRMENCİ
MEHMET KANİ
ESER ATAK
ADALET KUL
ÖZLEM AVCI
AYDIN TEPE
AYKUT YÜKSEL
DENİZ KONDİL
MEVLUDA SENA YAZIBAĞLI SELANİK
ALİ HAYDAR ÖZTÜRK
GÜZEL ÖZTÜRK
OYA OYBİR MİDİLLİ
BEYZA YAMAN
MELİS AYDINLI
MEMLEKET PARTİSİ İZMİR 2. BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
ASUMAN ALİ GÜVEN
MAHİR BAKAN
TUĞÇE SEMERCİOĞLU
MEVHİBE KOLOĞLU
LEVENT ÖREN
MERVE DUMAN
ÖMER GÖNENÇER
ALEV GÜNYAR
BURAK KURT
GÜRSEL DİNKTEPE
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