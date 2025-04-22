Bursa Anadolu Lisesi'nde tepki çeken TÜGVA etkinliği: Sınıf tahtalarına gerici sloganlar yazdırdılar!

Yayınlanma: 22.04.2025 - 16:52

Güncelleme: 22.04.2025 - 16:56

İktidarın Milli Eğitim Bakanlığı üzerinden laiklik karşıtı etkinlikleri hız kesmiyor. TÜGVA’nın Bursa şubesinin liselerde ‘yaz tahtaya’ başlığı ile etkinlik düzenlediği ortaya çıktı. İddiaya göre bu etkinliklere katılması için öğrencilere baskı yapıldı.

Etkinlik kapsamında Bursa Anadolu Lisesi’nde de Din Kültürü öğretmeni B. E. üzerinden TÜGVA ile tanıştırıldığı iddia edilen öğrenciler sınıflarındaki tahtaya dini sözler yazdı ve bu sözlerle beraber öğrencilerin fotoğrafları paylaşıldı.

TÜGVA’nın Bursa şubesi tarafından paylaşılan görsellerde “Kör dünyanın göbeğine hak yol İslam yazacağız”, “Fetihlerde bayram yapardık, İslam bir sevinçti, kaplardı içimizi”, “Kıyasıya bir savaştı bu; Haç ile Hilal’in, Batı ile Doğu’nun, iman ile inkarın savaşı” cümlelerinin tahtalara öğrenciler tarafından yazdırıldığı görüldü.

Geçen yıl başlayan etkinliğin geçtiğimiz Perşembe günü Bursa Anadolu Lisesi’nde okul müdürü F.O. tarafından din kültürü öğretmeni üzerinden de yapıldığı iddia edilirken 12. Sınıf öğrencilerinin bu durumdan rahatsız olması üzerine okul içi soruşturma başlatıldı.

Öte yandan etkinlik kapsamında sınırlı sayıda öğrenciye WhatsApp grubu üzerinden sloganların belirlenip gönderildiği öğrenildi.

“SUÇ İŞLİYORLAR”

Cumhuriyet’e konuşan ve vakıf görünümlü tarikat ve cemaatler okullarda kuralsız ve denetimsiz bir şekilde faaliyetlerini sürdürdüğünü belirten Eğitim-İş Bursa Şube Başkanı Özkan Rona, “TÜGVA’'nın birçok lisede oluşturduğu paralel iletişim kanalı ile öğretmenlerin ve ailelerinin bilgisi ve onayı olmadan gençleri siyasal dincilik propagandasına alet etmesi açıkça suçtur” dedi.

“MÜFETTİŞLER SORUŞTURMALI”

Bursa Anadolu Lisesi başta olmak üzere liselerde yürütülen gerici faaliyetler sonrası yapılan okul içi soruşturmaların da yine bu okullara gerici faaliyetlere kapı aralasın diye atanmış olan yandaş idareciler eliyle yapıldığına dikkat çeken Rona, sözlerine şöyle devam etti:

“Bu gibi kişiler, gerçekleri ortaya çıkarmanın aksine bu paralel yapılanmaların üzerini örter, delilleri yok eder. Milli Eğitim Bakanlığı müfettişleri tarafından derhal soruşturma başlatılmalı, ailelerin onayı olmadan ve yürürlükteki mevzuata aykırı bir şekilde whatsApp kanalı ile öğrencilerin dinci propagandaya alet edilmesi birçok suçu aynı anda işlemektir. Eğitim-İş Bursa Şubesi olarak bu paralel girişimi yakından takip ederek gençlerimizi bu tarikatlardan korumak için gerekli tüm girişimlerde bulunacağız.”