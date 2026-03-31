Bursa Büyükşehir'e operasyonun ardından... Özgür Özel programını iptal etti

31.03.2026 09:26:00
Haber Merkezi
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Bursa Büyükşehir Başkanı Mustafa Bozbey'in gözaltına alınmasının ardından Kosova programını iptal etti.

CHP'li belediyeleri hedefi alan operasyonların bugünkü adresi Bursa Büyükşehir Belediyesi oldu. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, yürütülen soruşturma kapsamında sabah saatlerinde gözaltına alındı.

Bozbey’in de aralarında bulunduğu 55 şüpheli, "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme ve örgüte üye olma, rüşvet, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama ve imar kirliliğine neden olma"dan suçlanıyor.                                

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın maçını izlemek için bugün Kosova'ya hareket edecekti.

Ancak Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik operasyon düzenlenmesinin hemen ardından Özel'in programını iptal ettiği ve Bursa'ya gideceği öğrenildi. 

