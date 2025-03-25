Bursa Nutku paylaşımı nedeniyle gözaltına alınmıştı: Laiklik Meclisi Sözcüsü Özkan Rona'ya görevden uzaklaştırma kararı

Yayınlanma: 25.03.2025 - 17:19

Güncelleme: 25.03.2025 - 17:20

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yapılan operasyonlara Bursa Nutku alıntısıyla tepki gösterdiği için gözaltına alınan Laiklik Meclisi Sözcüsü Özkan Rona hakkında yeni bir gelişme yaşandı.

Rona, Bursa Bursa Valiliği tarafından açığa alınarak görevden uzaklaştırıldı.

Konuya ilişkin Cumhuriyet'e konuşan Eğitim-İş Genel Özlük-Hukuk ve TİS Sekreteri Yeliz Toy, Rona'nın yıllardır gericiliğe, faşizme karşı verdiği laiklik, özgürlük, demokrasi mücadelesi ile hedef haline gelen, daha önce yandaş sendika Eğitim Bir Sen'in torpil belgelerini ifşa ettiği için yargılanan, okulların siyasallaşmasına karşı Ülkü Ocakları kitaplarının öğrencilere dağıtılmasına gösterdiği tepki nedeniyle pusu kurulan, darp edilen, Bursa ve Türkiye kamuoyunun yakından tanıdığı bir mücadele insanı olduğuna dikkat çekti.

'HESABINI SORACAĞIZ'

Karara "Daha önce Bursa Valiliği'nin tacizci Şube Müdürlerine uygulamadıkları açığa alma kararını bugün yalnızca Bursa Nutku'nu sosyal medyada paylaştığı için ışık hızıyla alınması, bizim gibi ilericilerden ne çok korktuklarının da göstergesidir" sözleriyle tepki gösteren Toy, "Ancak bilsinler ki, Özkan Rona susmayacak. Bursa Nutku'ndan aldığımız görevle laiklik, eşitlik, özgürlük mücadelemizi gericiliğe, faşizme karşı yükselteceğiz. Tüm bu haksızlıkların hesabını soracağız. Yılgınlık yok direniş var" ifadelerini kullandı.

PAYLAŞIMI NEDENİYLE GÖZALTINA ALINMIŞTI

Laiklik Meclisi Sözcüsü Özkan Rona, İBB'ye yönelik operasyona ilişkin sosyal medya hesabından Bursa Nutku alıntısı ile yaptığı paylaşım sonrası 19 Mart Çarşamba akşamı Bursa'da evinden gözaltına alınmış, 20 Mart Perşembe günü çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol ve yurt dışı yasağı koşuluyla serbest bırakılmıştı.