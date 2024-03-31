Bursa'da boş tutanağa imza attırıldığı iddiası... CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş açıklama yaptı

Bursa'da oy kullanma işlemi devam ederken bazı sandık kurulu başkanlarının boş tutanakları sandık görevlilerine imzalattırmaya çalıştığı öne sürüldü. CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, konu ile ilgili açıklama yaptı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 31.03.2024 - 15:58
Bursa'da boş tutanağa imza attırıldığı iddiası... CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş açıklama yaptı
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Türkiye yerel seçimler için sandık başında oy kullanmaya devam ediyor. Yurdun dört bir yanından seçim ihlalleri ile ilgili iddialar gündeme geliyor. Bursa’da tutanakların oy sayım işlemleri bitmeden imzalattırmaya çalışıldığı öne sürüldü.

CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, tutanakların oylar sayılmadan önce imzalatılmaya çalışıldığını sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşım ile duyurdu.

"SANDIK KURULU BAŞKANLARINI UYARIYORUM"

CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş yaptığı açıklamada, “Sandık kurulu başkanları bu konuda dikkatli davranmalı, sandık kurulu üyelerine de böyle bir zorlamada bulunulamaz. Halkımızı sayım sürecinde oy kullandıkları sandıklara davet ediyorum” ifadelerini kullandı.

Nihat Yeşiltaş’ın açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

“Bazı sandık kurulu başkanları boş tutanakları sandık görevlilerine imzalatmaya çalışıyor. Sandık kurulu görevlilerimiz ve müşahitlerimiz bu üsulsüzlükle ilgili erken imza vermeyip, itirazda bulunarak tutanak tutuyor. Hatta bazı yerlerde kendilerini seçim kurulu görevlisi olarak tanıtıp imzalamanız gerekiyor şeklinde baskı oluşturulmaya çalışılıyor. Okul sorumlularımız ve sandık görevlilerimiz bu konuda eğitimli oldukları için boş tutanakları imzalamıyor. Ancak diğer partilerin sandık görevlilerinin imzaladığının bilgilerini alıyoruz. Okul sorumlularımız ve avukatlarımız itirazlarını yaptı. İl, ilçe seçim kurullarını, emniyet güçlerini tedbir almaya davet ediyorum. Halkımızın oyları bize emanettir. Her bir oyu koruyacak tedbirlerimiz hazırdır. Tüm halkımızı sandıklar kapandıktan sonra, oy kullandıkları yerlere giderek sayıma katılmaya davet ediyorum.”


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