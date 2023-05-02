Bursa'da camiye Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Tayyip Erdoğan'ın posteri asıldı

Yayınlanma: 02.05.2023 - 13:58

Güncelleme: 02.05.2023 - 14:10

14 Mayıs seçimleri öncesi dini mekan ve ibadet yerlerinin propaganda aracı olarak kullanılmasının yeni bir örneği de Bursa Osmangazi'de ortaya çıktı.

İYİ Parti Bursa İl Başkanı Mehmet Hasanoğlu'nun sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafa göre, ilçeye bağlı Kayhan Mahallesi’nde bulunan Ahmet Dai Cami’nin duvarına Cumhur İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ait bir fotoğrafı asıldı.

Durumu sosyal medya hesabından paylaşan İYİ Parti Bursa İl Başkanı Mehmet Hasanoğlu, şu ifadeleri kullandı:

“Bursa Kayhan Mahallesi Ahmet Dai Camii... Camiler kutsalımızdır ve bu mekanlarımıza yaptığınız bu kötülük bile tek başına gitmenize gerekçedir."

Bursa Valisi Yakup Canbolat ve Bursa Müftüsü Yavuz Selim Karabayır'a seslenen Hasanoğlu, asılan poster üzerine "Bu rezalet için sizin verecek bir cevabınız var mı?” diyerek tepki gösterdi.