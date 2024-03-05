Bursa'da DEM Parti binasına baltalı saldırı

Bursa İnegöl’de, DEM Parti ilçe binasına henüz kimliği belirlenemeyen kişi veya kişiler tarafından baltalı bir saldırı düzenlendi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 05.03.2024 - 09:24
Bursa'da DEM Parti binasına baltalı saldırı
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Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi’nin (DEM Parti) Bursa İnegöl’deki ilçe binasına dün akşam saldırı düzenlendi. Saldırıda binanın camları kırıldı.

DEM Parti Bursa Büyükşehir Belediye Eş Başkan Adayı İhsan Seylan, saldırı sonrası yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: 

"Bursa- İnegöl ilçe binamıza yapılan saldırıyı şiddetle kınıyoruz.

Türkiye’nin her yerinde kendi adaylarımızla seçime girdiğimiz süreçle birlikte Bursa- İnegöl ilçe binamıza yapılan saldırı DEM Parti’ye karşı duyulan korkunun bir göstergesidir.

Bu saldırılar kararlı mücadelemizden bizi asla yıldıramaz.

Bir gün önce coşkulu bir şekilde aday tanıtımını yaptığımız seçim startını verdiğimiz binaya saldırının düzenlenmiş olması faşist blokun karanlık planlarını göstermektedir. Bu saldırıların beslendiği kaynağı çok iyi biliyoruz. Siyasi iktidarın ve ana muhalefet partisinin bu çirkin saldırıyı kınayarak seçimin demokratik bir ortamda geçmesine yönelik samimiyetin göstergesi olacaktır.

Halkımızı sağduyuya davet ediyoruz. Provakasyonlarla seçim çalışmalarını baltalamak isteyenlere prim vermeyelim.

Kararlı bir şekilde çalışmalarımıza devam edeceğiz."


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