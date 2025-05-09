Bursa’da İmamoğlu protestosuna katılan gençlerin ilk duruşması görüldü

Yayınlanma: 09.05.2025 - 16:47

Güncelleme: 09.05.2025 - 17:07

Ekrem İmamoğlu ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yöneticilerinin gözaltına alınıp tutuklanmasının ardından başlayan tepki olarak başlayan protestolar, ilk olarak İstanbul Beyazıt Meydanı’nda gerçekleşmiş, kısa sürede ülke geneline yayılmıştı. Bu kapsamda Bursa’da düzenlenen eylemler sırasında gözaltına alınan çok sayıda genç, bugün Bursa 26. Asliye Ceza Mahkemesi’nde hâkim karşısına çıktı.

Tutuklananlar arasında, eylemleri takip ederken gözaltına alınan ve avukatlık faaliyeti yürüten Ahmet Keskin de bulunuyor. Keskin’le birlikte çok sayıda genç yurttaşın yargılandığı davada ilk duruşma yoğun güvenlik önlemleri altında görüldü. Duruşma öncesinde sanık yakınları ve demokratik kitle örgütleri adliye önünde bir araya gelerek destek mesajları verdi.

2911'DEN YARGILANIYORLAR

Sanıklar hakkında, 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet suçlamasıyla dava açıldı. Ancak sanık avukatları, yürüyüşün barışçıl ve anayasal haklar çerçevesinde gerçekleştiğini belirtti. Müdafiler, Valilik tarafından yasaklama kararı bulunmadığını, eylemin demokratik bir açıklama niteliğinde olduğunu vurguladı.

Mahkeme, sanıklar hakkında adli kontrol tedbirlerinin devamına karar verirken iki sanık hakkında ev hapsi kararının kaldırılıp yurtdışı çıkış yasağıyla beraber her ayın 15'inde kolluğa imza şartı getirildi.

GÖRÜNTÜ TALEPLERİ REDDEDİLDİ

Savunma avukatlarının, olay görüntülerinin dosyaya sunulması ve bilirkişi incelemesi yapılması yönündeki talepleri ise bu aşamada mahkemece reddedildi. Ayrıca sanık avukatlarının kamu görevlileri hakkında suç duyurusunda bulunulması yönündeki talepleri de değerlendirilmek üzere bir sonraki celseye bırakıldı.

BİR SONRAKİ DURUŞMA 11 TEMMUZ'DA

Mahkeme, davanın bir sonraki duruşmasını 11 Temmuz 2025 Cuma günü saat 10.00’a erteledi. Duruşmanın ardından aileler ve avukatlar adliye önünde kısa bir açıklama yaparak adil yargılama talebini yineledi.