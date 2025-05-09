'Ekrem İmamoğlu' profilleri sosyal medyanın gündeminde: Profil kısıtlamasına mizahi direniş!

'Ekrem İmamoğlu' profilleri sosyal medyanın gündeminde: Profil kısıtlamasına mizahi direniş!
Haber Merkezi
09 Mayıs 2025 Cuma, 11:48
'Ekrem İmamoğlu' profilleri sosyal medyanın gündeminde: Profil kısıtlamasına mizahi direniş!

İBB Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun X hesabına Türkiye’den erişim engeli getirilmesinin ardından, kullanıcılar profil fotoğraflarını İmamoğlu’nun fotoğraflarıyla değiştirmişti.

'Ekrem İmamoğlu' profilleri sosyal medyanın gündeminde: Profil kısıtlamasına mizahi direniş!

İmamoğlu'nun profil fotoğrafını kullanan hesaplara da yaptırım uygulanınca Hayko Cepkin'inde dahil olduğu sosyal medya kullanıcıları, tepki olarak yüzlerce farklı İmamoğlu varyasyonu üretti.

'Ekrem İmamoğlu' profilleri sosyal medyanın gündeminde: Profil kısıtlamasına mizahi direniş!

Böylece farklı versiyonlar kullanılacağı için hesapları kapatılmayacak. 

'Ekrem İmamoğlu' profilleri sosyal medyanın gündeminde: Profil kısıtlamasına mizahi direniş!

İşte, sosyal medyada paylaşılan birbirinden farklı İmamoğlu görselleri...

'Ekrem İmamoğlu' profilleri sosyal medyanın gündeminde: Profil kısıtlamasına mizahi direniş!
'Ekrem İmamoğlu' profilleri sosyal medyanın gündeminde: Profil kısıtlamasına mizahi direniş!
'Ekrem İmamoğlu' profilleri sosyal medyanın gündeminde: Profil kısıtlamasına mizahi direniş!
'Ekrem İmamoğlu' profilleri sosyal medyanın gündeminde: Profil kısıtlamasına mizahi direniş!
'Ekrem İmamoğlu' profilleri sosyal medyanın gündeminde: Profil kısıtlamasına mizahi direniş!
'Ekrem İmamoğlu' profilleri sosyal medyanın gündeminde: Profil kısıtlamasına mizahi direniş!
'Ekrem İmamoğlu' profilleri sosyal medyanın gündeminde: Profil kısıtlamasına mizahi direniş!
'Ekrem İmamoğlu' profilleri sosyal medyanın gündeminde: Profil kısıtlamasına mizahi direniş!
'Ekrem İmamoğlu' profilleri sosyal medyanın gündeminde: Profil kısıtlamasına mizahi direniş!
'Ekrem İmamoğlu' profilleri sosyal medyanın gündeminde: Profil kısıtlamasına mizahi direniş!
'Ekrem İmamoğlu' profilleri sosyal medyanın gündeminde: Profil kısıtlamasına mizahi direniş!
Ekrem İmamoğlu Twitter erişim engeli

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