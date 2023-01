The Economist'ten Erdoğan kapağı: 'Türkiye'nin eli kulağında diktatörlüğü'

İngiltere'de yayımlanan haftalık The Economist dergisi kapağına Türkiye'deki seçimleri ve AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı taşıdı.

Derginin kapağında "Türkiye'nin eli kulağında diktatörlüğü - Erdoğan imparatorluğu üzerine özel haber" ifadesi yer aldı.

Kapak görselinde de Türk bayrağındaki hilalle Erdoğan'ın profili üst üste bindirildi:

A flawed democracy could tip into full-­blown autocracy. Turkey is on the brink of disaster under its increasingly erratic president, Recep Tayyip Erdogan https://t.co/gfekLyEQH5 pic.twitter.com/vJpDB1pgUQ

Dergi "Türkiye diktatörlüğün eşiğinde olabilir" başlıklı haberinde Erdoğan'ın tarihini 14 Mayıs olarak duyurduğu cumhurbaşkanlığı ve milletvekilleri seçimlerine dışarıdan bakanların dikkat kesilmesi gerektiğini öne sürdü.

Türkiye'nin "giderek istikrarsızlaşan cumhurbaşkanının yönetimi altında felaketin eşiğinde olduğu" ifadelerine yer verilen haberde "Seçimler yaklaşırken Erdoğan'ın tutumu bugün son derece kusurlu olan demokrasiyi tam anlamıyla bir diktatörlüğe sürükleyebilir" denildi.

Dergiye ilk tepki Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan geldi.

Altun İngilizce olarak yaptığı paylaşımlarında "Çirkin manşetler ve kışkırtıcı görseller, sözde dergilerini satmalarına yardımcı olabilir, bu yüzden dahiyane pazarlama teknikleri için onları tebrik ediyoruz! Ancak izleyicilere bunun ucuz propaganda ve dezenformasyona dayalı sansasyonel bir gazetecilik olduğunu hatırlatmalıyız" ifadelerine yer verdi.

Derginin editör ve yazarlarını "sözde" diye niteleyen Altun, 2016'daki darbe girişiminde Türk halkının "demokrasi mücadelesi" verdiğini, bunu The Economist'in görmezden geldiğini savundu ve bu durumun sözkonusu derginin "Erdoğan'a karşı açıklanamayan ve süregelen nefretinden kaynaklandığını" ileri sürdü.

Altun "Türk halkının Erdoğan'a nasıl ve neden güvendiğini araştırma zahmetine katlanamıyorsanız, kim sizi ciddiye alsın ki?" ifadelerini kullandı.

When our President Erdogan called on our citizens to resist the putschists, their response was a lesson for the ages. The so-called journalists and editors at the Economist obviously never bothered to provide decent journalism on our people’s struggle for our democracy.