Bursu Nutku paylaşımı yüzünden gözaltına alınmıştı: Laiklik Meclisi Sözcüsü Özkan Rona'ya şartlı tahliye

Yayınlanma: 20.03.2025 - 17:12

Güncelleme: 20.03.2025 - 17:27

Türkiye'de muhaliflere yönelik baskı dalgası çeşitli gerekçelerle büyümeye devam ediyor. Sosyal medya hesabından İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yapılan operasyonlara tepki gösteren Laiklik Meclisi Sözcüsü Özkan Rona, çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol ve yurt dışı yasağı şartıyla serbest bırakıldı. Rona'nın yargılanmasına tutuksuz devam edilecek.

Tahliye sonrası ilk olarak Cumhuriyet'e konuşan Rona, "Seçim sonuçlarını hukuk darbesi ile ortadan kaldırmaya çalışanlar, buna itiraz edenleri çeşitli bahanelerle gözaltılar, tutuklama yapıyor olsa da biz Atatürk'ün Bursa Nutku'nda bize görev olarak verdiği Cumhuriyet'i koruma ve yaşatma kararlığımızı sonsuza kadar sürdüreceğiz" dedi. Bu operasyonların baskı kurma amacının altını çizen Rona, "İrademiz sağlam, mücadelemizi kararlılıkla büyütmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

DÜN GÖZALTINA ALINMIŞTI

Rona, sosyal medya hesabından yaptığı Bursa Nutku alıntılı paylaşımı nedeniyle dün akşam gözaltına alınmıştı. Savcılığın adli kontrol ve yurt dışı yasağı talebiyle mahkemeye sevk ettiği Rona, çıkarıldığı mahkeme tarafından bugün tahliye edildi.