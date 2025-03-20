Son Dakika... Ekrem İmamoğlu'na gözaltı: 87 kişinin ifade işlemleri başladı!
Son dakika gelişmesi... Dün sabah gözaltına alınan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve belediye başkanları dahil 87 kişinin ifade işlemleri başladı.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 'yolsuzluk' ve 'terör' suçlamalarıyla başlatılan operasyonda gözaltına alındı.
Belediye başkanları da dahil 106 şüphelisi bulunan operasyonda 87 kişi gözaltında bulunuyor.
İFADE İŞLEMLERİ BAŞLADI
İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Vatan Yerleşkesi'ne getirilen aralarında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB Başkan Danışmanı Murat Ongun, Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan ile sanatçı Ercan Saatçi'nin de bulunduğu 87 kişinin ifade işlemleri başladı.
Etiketler: #Son dakika #Ekrem İmamoğlu #ifade
En Çok Okunan Haberler
-
- İlk kitlesel tepki İzmir'den geldi
- Marmaray'da 'Ekrem İmamoğlu' protestosu!
- Özgür Özel'in tarihi konuşması bekleniyor
- 'Lideri yanlış yazmışlar!'
- 'İmamoğlu' eylemi yapan öğrencilere polis şiddeti!
- Yurttaşlar Saraçhane'ye gidiyor!
- Gözaltılara tepkiler çığ gibi büyüyor!
- 'İmamoğlu' operasyonuna Saray'dan ilk tepki!
- Gözaltına alınan İmamoğlu'ndan yeni mesaj
- 'O Karadeniz çocuğuna da sorarlar...'