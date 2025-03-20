İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, TBB Başkanı Erinç Sağkan ile görüştü: Gözaltında neler yaşadı?

Yayınlanma: 20.03.2025 - 10:25

Güncelleme: 20.03.2025 - 10:32

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, dün İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla başlatılan operasyon kapsamında evine yapılan baskınla gözaltına alındı.

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Erinç Sağkan, hâlâ gözaltında olan Ekrem İmamoğlu ile görüştü.

Halk TV'de İsmail Küçükkaya'nın programına konuk olan Sağkan, Vatan Emniyet'teki görüşmenin ayrıntılarını ve İmamoğlu'nun sağlık durumuna ilişkin bilgileri paylaştı

"SAĞLIĞI VE MORALİ GAYET İYİ"

İBB Başkanı İmamoğlu'nun sağlık durumunun iyi olduğunu belirten TBB Başkanı Sağkan, şunları kaydetti:

"Vatan Emniyet Müdürlüğü'nde ziyaretine gittim. Sağlığı gayet yerinde, morali gayet iyi. Ülkesine dair, özellikle bu şafak operasyonlarıyla yürütülen Cumhuriyet Başsavcılıkları işlemlerinin kamuoyunda hukuka olan güvenin, inancın yıpranmasına dair kaygılarını bizlerle paylaştı. Bunun hem yurttaşların üzerindeki olumsuz yansıması hem Türkiye'de ekonomiye dönük olumsuz yansımalarını anlattı.

Aslında sürece ilişkin bireysel değil de toplumsal ve genele yaygın kaygılarını bizlerle paylaştı. Onun dışında yaklaşık 4 günlük bir gözaltı süreci var. Dosyada da şu anda kısıtlılık kararı mevcut. Henüz kendisinin ifade süreci başlamamıştı. Ona ilişkin ayrıntıları zannedersem bugün gün içerisinde alacağız. Ancak dün gördüğüm itibariyle Ekrem Bey sağlığı morali gayet yerinde.

"NEZARETHANEDE DURUYOR"

Gözaltında; nezarethanede duruyorlar. Nezarethanede bir avukat görüşe geldiğinde nezarethaneden çıkartılıp avukat görüşüne gidiliyor. Ben gittiğimde tek başına duruyordu nezarette. Avukatlarıyla görüşebiliyor. İlk önce bir avukat kısıtlılığı olduğu ifade edilmişti. 'CMK'daki hüküm uyarınca 24 saat boyunca avukatla görüş yasağı var' şeklinde biz de bilgi almıştık. Ancak bunun böyle olmadığını gördük.

Birkaç saat avukatların fiziken görüş yapma noktasında önlerine engeller çıkartıldığını, ancak bu yönde alınan bir karar bulunmadığını ve daha sonra avukatların görüş yapma noktasında bir sorun yaşamadıkları da bize ifade edildi. Keza ben de akşam gittim görüş yaptım zaten.

'SAĞLIK KONTROLÜ EMNİYETTE YAPILDI'

Normalde Adli Tıp'a sevk edilerek sağlık kontrollerinin yapılması gerekiyor, fakat Emniyet Müdürlüğü'ne sağlık heyeti getirilerek sağlık kontrollerinin yapıldığı ifade edildi. Bu dışarıdan bakıldığında işte bazen yanlış görüntüler kamuoyuna yansıyor. Özellikle sağlık kontrolüne götürülürken kelepçeli görüntülerin kamuoyu tarafından görülmesiyle lekelenmeme hakkının ihlal edildiği süreçleri yaşıyoruz. Yalnız bu burada farklı bir durum var.

Bunu özellikle ifade etmek istiyorum: Sadece bu konu özelinde değil. Sağlık kontrolünde kişinin yanında kolluk görevlisinin olmaması gerekir. Kişi eğer bir kötü muameleye uğradıysa, eğer bir işkence söz konusuysa bunu kolluk görevlisi baskısı olmaksızın özgür bir ortamda hekime anlatmalı ki; oradan çıkacak raporun temel amacı zaten kişilerin o baskıya kötü muameleye uğramamasını sağlamak.

"UYGULAMA KESİNLİKLE YANLIŞ"

Bu anlamda hassasiyet olarak dışarıdan doğru görülse de uygulama kesinlikle yanlıştır. Kişinin doğrudan bir hastaneye sevki ve yanında kolluk görevlisi olmaksızın bir hekim tarafından muayene edilmesi gerekir. Bu anlamda dünkü görüntü doğru bir görüntü değil. Ancak Sayın İmamoğlu kolluk personellerine ilk andan itibaren gösterdikleri nezaketleri için teşekkür etti.

Dün evinde de zaten gözaltına almaya geldiği zaman polislerimizle ilgili böyle yine çok nazik ifadeler oldu. Keza eşi Dilek Hanım da böyle söyledi; 'Polis kardeşlerimiz...' diye. Orada demek ki belli bir özen gösterilmiş.

Dün akşamki benim gördüğüm ana kadar Ekrem Bey'in kendi durumuna ilişkin olarak herhangi bir sıkıntısı, kötü muamele vesaire bir durumun kesinlikle olmadığı, aksine büyük bir nezaketle kendisine davranıldığını bizlerle de paylaştı."