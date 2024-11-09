Bütçe görüşmelerinde 'Murat Kurum' tepkisi: 'Köfteyi patronlar yiyor, halka zıkkım düşüyor'

Yayınlanma: 09.11.2024 - 10:14

Güncelleme: 09.11.2024 - 10:17

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın 2025 yılı bütçesi görüşülüyor.

Emek Partisi (EMEP) Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un konuşmalarını eleştirdi.

'YALNIZCA 10 DAVADA KAMU GÖREVLİLERİ İÇİN YARGILANMA İZNİ VERİLDİ'

"Ne güzel sayılar veriyorsunuz. Milyarlarca liralar, yüzbinlerce konut, binlerce onarım, hektarlarca etüt çalışması… 'Devlet yarayı sardı' reklamının arkasında, daha geçen günkü Malatya depreminde 3 şehirde çöken binaları görüyoruz" diyen Karaca, şunları söyledi:

"Hatay’da zeytinlikleri söküp yol yapıyorsunuz, refüje de ağaç dikiyorsunuz. 'Zeytinliklerimizi vermeyeceğiz' diyen Çiğdem Arslan sürüklene sürüklene gözaltına alınıyor. Dilinizde 'güvenli kentler' ve 'akıllı şehirler' derken kimi kandırıyorsunuz. 6 Şubat depremlerinde yıkılan binalara ilişkin açılan davaların yalnızca 10 tanesinde bu binaları denetlemekle yükümlü kamu görevlilerinin yargılanması için izin verildi. Yargılanan denetim firması yetkilisi sayısı bir elin parmaklarını geçmiyor."

'SOSYAL KONUT MÜJDESİ VERİYORSUNUZ, TOKİ MAĞDURLARI SİZE GÜLÜYOR'

TOKİ projelerinde mağdurlar bulunduğunu belirten Karaca, "Sosyal konut müjdesi veriyorsunuz. TOKİ mağdurları size gülüyor. Maliyet fiyatlarındaki artış yüzünden 5 yıldır inşaatlar tamamlanmıyor, yetmezmiş gibi TOKİ taksitlere sürekli zam yapılıyor. Binlerce hak sahibi taksitleri ödeyemez hale geldi. TOKİ mağdurları peşinizi bırakmadı, kaçtınız. Hangi sosyal konut müjdesinden bahsediyorsunuz! Şu sunumlarda keşke hala konteynerde kalan vatandaş sayısını da verseniz. Kurduğunuz Afet Yeniden İmar Fonu'na tek kuruş kaynak aktarmadığınızı anlatsanız da biraz gerçekleri konuşsak" dedi.

'İZMİT KÖRFEZİ'NDEN DE NUMUNE GETİRSEYDİNİZ'

Murat Kurum'un İzmir Körfezi'nden getirdiği su numunesine değinen Sevda Karaca, "Keşke İzmit Körfezi'nden de getirseydiniz. Hani şu 'çözeceğiz' deyip de daha beter hale getirdiğiniz yerden. İzmit Körfezi'nin suyu nerede, masada görmek istiyoruz. Burada vekilleriniz İzmir'i diline doladı. Yıllardır yönettiğiniz Antep'e bakalım. Başpınar Organize Sanayi Bölgesi'nin atıkları Nizip Çayı'na dökülüyor. 10 yılda bir arıtma tesisini anca kurdunuz. Fatma Şahin 'Dere temizlenecek, bu derenin suyuyla köfte yiyeceğiz' demişti. Dereden alınan son numunelerde yüksek derecede nonilfenol çıktı. Önce işçilerin ellerinden ve ciğerlerinden geçiyor, ardından da Nizip Çayı’na karışıyor. 30 köyün suyuna, hayvanına, bitkisine, insanına etki ediyor. Köfteyi patronlar yiyor, halka zıkkım düşüyor" diye konuştu.

Kurum ise sık sık Karaca'nın sözünü "Sen Antep'in yolunu biliyor musun" dedi.

Karaca, sataşmalara yanıt verdiği için Komisyon Başkanı Mehmet Muş'tan 1 dakika ek süre istemesine rağmen, Muş ek süre talebini reddetti.