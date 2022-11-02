Bütçe görüşmelerinde uyuşturucu tartışması!

02 Kasım 2022 Çarşamba, 02:00

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda, dün Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Spor Toto Teşkilatı’nın 2023 yılı bütçesi görüşüldü. Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, bütçe sunumunda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, “bizden öce buzdolabı yoktu” sözlerine rakip olacak bir hamle yaptı. Bakan Kasapoğlu, geçen 21 yılda çok ciddi aşamalar katettiklerini kaydederek, “21 yıl önce maalesef pek çok eksiklik vardı sporda; tesis yoktu, imkân yoktu, antrenör yoktu” ifadelerini kullandı.

Kasapoğlu’nun sözlerine CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Bu kadar yabancı futbolcu yoktu” katkısında bulundu. Kasapoğlu, listeyi “Bırakın sahaları, kortları, pistleri, salonları, statları pek çok vilayetimizde bir futbol topu dahi çok değerliydi. Uluslararası başarı için sporcu çıkaramıyor, branşlarda ülkemizi temsil edecek sporcu bulamıyorduk” sözleriyle uzatırken, CHP İstanbul Milletvekili Sibel Özdemir, “Hay Allah ya, hiçbir şey yokmuş” tepkisini gösterdi.

‘YÜZDE 97 YURTLARA YERLEŞTİRİLDİ’

Kasapoğlu, binlerce öğrencinin mağdur olduğu yurtlarla ilgili de açıklamalarda bulundu. Kasapoğlu, Türkiye genelinde 430 bin 176 öğrencinin GSB yurtlarına başvuruda bulunduğunu söyleyerek, İstanbul, Ankara ve İzmir’de başvuran öğrencilerin tamamının, Türkiye genelinde ise yüzde 97’sinin yurtlara yerleştirildiğini aktardı.

‘UYUŞTURUCU TARTIŞMASI’

Görüşmeler sürerken söz alan CHP İstanbul Milletvekili Emine Gülizar Emecan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun “uyuşturucu” ile ilgili açıklamalarının ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun yaptığı açıklamalara tepki gösterdi.

Emecan, “Uyuşturucu baronları ile boy boy resimleri çıkan İçişleri Bakanınız Süleyman Soylu, çok rahatsız olmuş ki anında Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı üzerinden genel başkanımız hakkında suç duyurusunda bulunmuş” dedi.

AKP Trabzon Milletvekili Salih Cora ise Kılıçdaroğlu için “Yalan söylüyor” iddiasında bulundu. Tartışma sırasında, organize suç örgütü lideri Sedat Peker ile AKP’li isimlerin fotoğraflarını anımsatan CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, Cora’ya “Sedat Peker senin seçilmen için Trabzon’da çalışma yaptı, unuttuk mu?” dedi. Cora ise “Bu alçaklıktır, şerefsizliktir” karşılığını verdi.

CHP’li Kaya ise “Herhangi bir milletvekilinin, herhangi bir siyasi partinin genel başkanına yalancı demeye hakkı da yok, haddi de yok. Bu sözün geri alınmasını talep ettik ama Salih Cora bunu düzelteceği yerde, daha da ilerletti. Açık ve net Sedat Peker’in açıklamaları” ifadelerini kullandı.