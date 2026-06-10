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Butlan davasını açan Lütfü Savaş, CHP genel merkezine geldi: 'Atanan arkadaşlara hayırlı olsun diyeceğim'

Butlan davasını açan Lütfü Savaş, CHP genel merkezine geldi: 'Atanan arkadaşlara hayırlı olsun diyeceğim'

10.06.2026 15:31:00
Güncellenme:
Sarp Sağkal
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Butlan davasını açan Lütfü Savaş, CHP genel merkezine geldi: 'Atanan arkadaşlara hayırlı olsun diyeceğim'

Mahkeme kararıyla göreve getirilen Kemal Kılıçdaroğlu’nun “Mutlak butlan davasını bu partinin başına bela edenlerden hesap sormazsam namerdim” sözlerinden bir gün sonra davayı açan Lütfü Savaş, CHP genel merkezine “hayırlı olsun” ziyaretine geldi.
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CHP’de butlan yönetimi “kurultay davasıyla ilgisi olmadığını” söylerken, davayı açan eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, CHP genel merkezine geldi. 

Genel merkezin girişinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Savaş, “hayırlı olsun” ziyaretine geldiğini belirterek “Kemal Bey’le görüşmeye gelmedim. Yeni atanan arkadaşlarımıza hayırlı olsun demeye geldim” dedi. Yargıtay’a davanın temyizi için dilekçe verdiklerini belirten Savaş “İstinaftan karar çıkar çıkmaz, Özgür Özel’in avukatı Yargıtay’a başvurdu. Biz iki taraf arasında uzlaşı olur mu diye bekledik. Biz dün Yargıtay’a dilekçe verdik” bilgisini paylaştı.

"BUTLAN İHRACI YOK SAYAR"

Özel döneminde ihraç edilmesi sorulan Savaş, butlan kararıyla Özel dönemi alınan tüm kararların iptal edildiğini söyleyerek “Butlan kararı alınan bütün kararları yok hükmünde sayıyor. Yaklaşık 1800 civarı arkadaşımızın hepsi partiye üye” dedi ve bu konuda butlan yönetiminin Disiplin Kurulu’nun Merkez Yönetim Kurulu’na yazdığı yazıyı anımsattı.

Savaş, dava yüzünden kurultay sürecinin başlatılamayacağıyla ilgili görüşlerini de yineledi. 

CHP YİNE ‘AİLESİ’ OLDU

Öte yandan, dün Meclis’te grup toplantısı üzerinden yaşanan gerilim sorulan Savaş, Kemal Kılıçdaroğlu’ndan yine “genel başkanımız” diye söz ederek “Orada kaotik bir tablo oluşabilirdi. Sayın Genel Başkanımız bunu önlemek için gelip grup toplantısını burada yaptı. Bu şu demektir: Biz  barış içerisinde ailemizi daha fazla büyütmek istiyoruz ve önceki yönetim arkadaşlarımızı partimizin çatısı altında görmek istiyoruz demiştir” ifadelerini kullandı.

İlgili Konular: #CHP #Lütfü Savaş

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