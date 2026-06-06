'Mutlak butlan' davasını açan Lütfü Savaş, Kılıçdaroğlu’nu ziyaret etti

CHP’nin 38’inci Olağan Kurultayı hakkında mahkeme tarafından verilen "mutlak butlan" kararının ardından, davayı açan isim olan eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Kemal Kılıçdaroğlu’nu ziyaret etti.

Savaş, dün akşam saatlerinde CHP Genel Merkezi’nde Kılıçdaroğlu’nu makamında gerçekleşen görüşmeye ilişkin olarak, ANKA 'ya konuştu.

"RUTİN BİR ZİYARET"

Kılıçdaroğlu ile zaman zaman görüştüklerini, bu görüşmenin de "rutin bir ziyaret" olduğunu söyleyen Savaş, "Biz davayı bireysel olarak birilerini suçlamak için açmadık, partimizde adalet duygusunun zedelenmemesi için davayı açtık" dedi.

"İSTİŞAREYE AÇIĞIZ"

Görüşmede Yargıtay’a yapılan temyiz başvurusunun gündeme gelmediğini söyleyen Savaş, "Eğer Kemal Bey ve Özgür Bey anlaşır, 'temyiz başvurusu çekilsin' derseler biz o ortak kanaate uyarız. İstişareye açığız, bundan sonra tek başıma karar vermem zaten doğru olmaz" ifadelerini kullandı.

CHP’ye yönelik polis müdahalesini doğru bulmadığını, kimsenin partisine polisin müdahale etmesini, genel merkez binasına zarar verilmesini istemeyeceğini belirten Savaş, "Keşke olay polise intikal etmeseydi, bu bizi üzdü. Hukuka uyulması gerektiğini düşünüyorum. Ama olaya tek taraflı da bakmıyorum. Hem Kemal Bey hem de Özgür Bey cephesinden hoş olmayan hareketler oldu. Her iki taraf da yaşananları önleyebilirdi" dedi.

"GÖREV VERİLİRSE KABUL EDERİM"

Partiden görev talep etmeyi doğru bulmadığını ancak görev verilirse bundan geri durmayacağını söyleyen Savaş, "Partide yapabileceğimi düşündüğüm bir görev verilirse kabul ederim. Ama bu konuda bir acelem yok. Sayın Genel Başkanın ve parti kurullarının yapması gerekenler var, onlara yönelmeleri daha doğru olur" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

31 Mart 2024’te Hatay Büyükşehir Belediye seçimlerini kaybeden eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Esenyurt Belediyesi’ne kayyım atanmasının ardından sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak, "Bugünün CHP'si DEM'lenmekle meşgul... Terörden siyasi rant devşirenleri savunamayız" ifadelerini kullanmıştı. Bu paylaşımın ardından Savaş, 3 Kasım 2024'te "partinin temsil ilkelerine aykırı eylemlere katkıda bulunmak" gerekçesiyle kesin ihraç talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu’na (YDK) sevk edildi ve 11 Aralık 2024'te YDK tarafından oy birliğiyle CHP’den ihraç edildi.

İhracın ardından Savaş, 38’inci Olağan Kurultayı’na “şaibe” bulaştığı iddiasıyla mahkemeye başvurdu. Savaş, Özgür Özel’in genel başkan seçildiği 4-5 Kasım 2023 tarihli CHP 38’inci Olağan Kurultayı’nın iptali için 15 Şubat 2025’te Ankara 31. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde dava açtı.

Savaş’ın ardından bazı kurultay delegelerinin de aynı konuda açtığı farklı davalar Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde birleştirildi. Mahkeme davanın konusuz kaldığı gerekçesiyle 24 Ekim 2025 tarihinde davayı tamamen reddetti. Mahkemenin kararının ardından Savaş’ın avukatlarının istinaf başvurusu ile Ankara Bölge Adliye Mahkemesi (BAM) 36. Hukuk Dairesi, kurultayı mutlak butlan (kesin hükümsüzlük) nedeniyle iptal etti.