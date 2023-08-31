Büyük Birlik Partisi yerel seçim kararını açıkladı

Yayınlanma: 31.08.2023 - 10:41

Güncelleme: 31.08.2023 - 10:41

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici partisinin Şalpazarı İlçe Başkanlığı binasının açılışında konuştu.

Buradaki konuşmasında Destici partisinin yerel seçim kararını açıkladı.

Destici, yerel seçimlere Cumhur İttifakı çatısı altında gireceklerini vurgulayarak, "Partilerimiz birlikte adaylarla da girecekleri yerler olacaktır. Ayrı ayrı adaylarla girecekleri yerler de olacaktır. Bu yapılacak olan görüşmelere, ihtiyaca göre belirlenecek olan bir şeydir. Ama Büyük Birlik Partimiz bunun dışında kalan bütün yerlerde kendi adı, amblemi ve adaylarıyla yerel seçimlere gidecek ve sizlerin desteğini isteyecektir" ifadesini kullandı.