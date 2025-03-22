Büyük Saraçhane buluşmasında 4. gün... Halk 'İmamoğlu' için bir arada: Özgür Özel kalabalığa seslenecek!

Yayınlanma: 22.03.2025 - 20:51

Güncelleme: 22.03.2025 - 20:52

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olması beklenen Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının dördündü gününde de, onbinlerce yurttaş Saraçhane Meydanı'nda bir araya geldi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik 19 Mart Çarşamba sabah saatlerinde başlatılan operasyonda İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve beraberinde bir dizi isim gözaltına alındı.

100'den fazla kişiyi kapsadığı belirtilen operasyonun "Medya A.Ş. ihaleleri, kent uzlaşısı ve terör soruşturması" kapsamında gerçekleştirildiği aktarıldı. İmamoğlu hakkında iki ayrı soruşturmanın başlatıldığı belirtildi.

Operasyon, İmamoğlu'nun İstanbul Üniversitesi'nden aldığı diplomanın iptal edilmesinden bir gün sonra başladı.

Diploma süreci, ana muhalefet Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) cumhurbaşkanı adayı olmaya hazırlanan İBB Başkanı'na son haftalarda açılan soruşturmaların ardından geldi.

SARAÇHANE'DE DÖRDÜNCÜ AKŞAM

Gözaltı gününden bu yana, yasaklara rağmen başta büyükşehirler olmak üzere Türkiye'nin farklı noktasında eylem duyuruları yapıldı. CHP'nin İstanbul'daki buluşma noktası ise Saraçhane oldu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve onbinlerce kişi bugün yine Saraçhane'de bir araya geldi.

CHP lideri Özgür Özel, birazdan kalabalığa seslenecek.