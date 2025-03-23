Özgür Çelik'ten yeni 'Saraçhane' çağrısı: Bu kez Emniyet güçlerine de seslendi...

Yayınlanma: 23.03.2025 - 19:32

Güncelleme: 23.03.2025 - 19:33

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 'yolsuzluk' iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanmasına; "kent uzlaşısı" soruşturması kapsamında ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verildi.

Tutuklama kararına tepkiler devam ederken CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, İBB binasının bulunduğu Saraçhane'ye çağrı yaptı.

Çağrısında Emniyet güçlerine de seslenen Çelik, "Emniyet güçlerini soğukkanlı olmaya, gençlerimizi ise Saraçhane Meydanı’na milyonların sesine ortak olmaya davet ediyorum" dedi.

"BUGÜNÜN TAKSİM’I DE GEZİ’Sİ DE SARAÇHANE’DİR"

Çelik'in mesajı şu şekilde:

"Direnişin meydanı Saraçhane’dir!

4 gündür direnişimizi büyüterek 100 binlerden milyonlara sel olup Saraçhaneye akıyoruz!

Her geçen gün milletimiz ile birlikte demokratik direnişimizi daha da büyütüyoruz!

Saraçhane Meydanı’nın ötesinde, Bozdoğan Kemeri’nde sıkılan gazlar, polislere atılan havai fişekler ve cisimler her gün büyüyen ve tamamen halka ait direnişimize zarar vermektedir.

Taksim işçinin, emekçinin hafıza mekanıdır. Halk Partisi iktidarında mutlaka halka açılacak ve tarihsel anlamıyla buluşacaktır.

Ancak bugünün Taksim’i de Gezi’si de Saraçhane’dir.

Mücadele meydanı burasıdır.

Saraçhane meydanında buluşan milyonların ortak iradesi Ekrem Başkanımızın bizlere emanetidir. Haklı ve meşru eylemmize gölgelemek için yer arayan kötü niyetli kişilere asla müsade edilmemelidir.

Disiplinli olacağız.

Kararlı olacağız.

Duyarlı olacağız.

Emniyet güçlerini soğukkanlı olmaya, gençlerimizi ise Saraçhane Meydanı’na milyonların sesine ortak olmaya davet ediyorum."