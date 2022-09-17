Büyükçekmece sahili kullanıma açıldı

17 Eylül 2022 Cumartesi, 14:47

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Büyükçekmece Belediyesi işbirliğiyle yapımı tamamlanan Büyükçekmece Sahil Düzenlemesi 1. Etap ve E5 Yan Yolu Düzenlemesi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun katılımıyla hizmete açıldı.

Katılımın yoğun olduğu açılış töreninde konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Büyükçekmece’de yapımı tamamlanan sahil projesinin örnek bir proje olduğunu belirterek “Her iki belediye başkanımızı kutluyorum” dedi.

Kılıçdaroğlu, AP Genel Başkanı Vecdet Öz, CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, milletvekilleri, belediye başkanları, ilçe başkanları ve çok sayıda davetlinin katımıyla gerçekleşen açılış töreni sonrası yeniden düzenlenen sahil projesi gezildi.

“SAKİN OLA Kİ UMUTSUZLUĞA KAPILMAYIN”

Büyükçekmece Sahil Düzenlemesi ve E-5 Yan Yolu Düzenlemesi Açılış Töreni'nde konuşan Kılıçdaroğlu, ayrımcılığa karşı olduklarını belirterek; “Size hizmet veren iki belediye başkanını da size verdiği hizmet dolayısıyla yürekten kutluyorum. Şundan eminim her biriniz Türkiye’nin geleceğini düşünüyorsunuz. Her birinizin tek tek bu ülkenin geleceği konusunda kaygılarınız var" dedi.

CHP lideri şöyle konuştu:

"Sizden bir şey istiyorum. Sakin ola ki umutsuzluğa kapılmayın. Biz birlikteyiz. Beraberiz. Demokratik yollarla mücadelemizi yapacağız. Ekrem Başkan gibi Büyükşehir Belediye Başkanınız var. O da yeşile hasret, o da bütün belediye başkanlarıyla uyum içinde çalışmak istiyor. 'Bütün İstanbul’a hizmet edeceğim' dedi. Bizim kitabımızda ayrımcılık asla yoktur. Biz insanımızı seviyoruz. İnsana insan olarak bakıyoruz. 85 milyonun sorunları çözmek için siyaset yapıyoruz. Siyaset halkın sorunlarına kilitlen ve o sorunları çözmektir. Altı lider olarak bu ülkenin sorunları çözmek için bir araya geldik. Gençlere de sözüm var. Sakın umutsuzluğa kapılmayın. Hiç endişelenmeyin. İşin özeti sizleri seviyorum. Sizler için çalışıyorum. Bu ülkenin büyümesi, gelişmesi için her türlü mücadeleyi vereceğim. Belediye başkanlarımızı tebrik ediyorum."

“KARARLI HİZMETLERİ İÇİN HASAN BAŞKAN’A TEŞEKKÜR EDİYORUM”

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da, Büyükçekmece’nin geçmişte Büyükşehir Belediyesi tarafından ihmal edildiğine olduğuna vurgu yaparak şöyle konuştu:

“Bu hizmeti yerine getirmenin gurunu yaşıyorum. 150 proje 150 günde yapabilmenin gurunu yaşıyoruz. İstanbul’da çok iş yapmanın yanı sıra faydalı iş yapmanın mühendislik projesi elbette işin içerisinde bilim, mühendislik, beceri var. Vatandaşımızın ihtiyacı var. Metroya, yaşam vadisine, yeşil alanlara, kreşlere birçok şeyi ilk defa yapıyoruz. İETT araçlarımızı yeniliyoruz. Deniz taksileri üretiyoruz. Birçok projemiz devam ediyor. Tarihi eserlerimiz, camilerimiz, surlarımız halk ekmek fabrikamız açıldı. Üniversite öğrencilerine yurt yapılmadı. Karar verdik hızlıca ikinci dönem 3 bin yatak kapasitesine ulaştık. 5 bin, 6 bine gideceğiz. İhtiyaç sahibi ailelerimizin yanında olduk. Veren elin alan eli görmediği süreç yönetiyoruz. Listemiz çok uzun. Daha yeni başladık."

Bugün prensipli, karakterli, kararlı hizmetleri için Hasan Akgün Başkan’a yürekten teşekkür ediyorum. Büyükçekmece Sahil Düzenlemesi çok güzel oldu. Baburnu’ndan Gürpınar Burnu’na biz bu işi Güzelce’ye ki ortak hayalimiz var Kumburgaz sahiline, Yakuplu’ya götüreceğiz. Burayı sadece Büyükçekmece’nin ya da Beylikdüzü, Esenyurt, Çatalca’nın değil İstanbul’un değil dünyanın en güzel sahili yapacağız. Dolaysısıyla Büyükçekmece Beylikdüzü Kordonboyu gerçekten herkesin gelip görmeye, yaşamaya doyamadığı çok güzel bir alan oldu. 2 km aşkın kısmı prototipi. Burası tam bir sağlık ve mutluluk alanı. Yeşilin tadının doya doya çıkarılacağı alan. İş birliği yapan bizimle bu güzel süreci takip eden Hasan Akgün ve Büyükçekmece belediyesi çalışanlarına teşekkür ediyorum. Emeği geçenlere yürekten teşekkür ediyorum. Benim çok değerli ekibime, çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.”

"YAPMAK İSTERSENİZ YAPILIR"

Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün de, Büyükçekmece Belediyesi’nin 25 yıldır Büyükşehir Belediyesi hizmetlerinden yararlandırılmadığını belirtti.

Akgün, şu ifadeleri kullandı:

“Ben Büyükçekmece’de 28 yıldan beri belediye başkanlığı yapıyorum ama öyle talihsizim ki bütün zamanlarım ambargo altında geçti. Bu sahil İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılmak zorunda kanun gereği. Biz burada tek başımıza kaldık. Bu sahilde her şeyi büyükşehir yapması gerekirken bir ağacı olmadı düne kadar. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu 39 ilçede eşit hizmetin gittiğini görerek bunun hazzını yaşadım. Büyükçekmece’de bir yol vardır çakmalı bölgesine giden. 7 yıl ne yaptılar, ne yaptırdılar. 7 yılda yapılamayan hizmeti, Sayın Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu olduktan 7 ayda yaptı. Yapmak isterseniz yapılır."