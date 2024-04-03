Çağlayan Adliyesi'nde avukatların 'Van' eylemine müdahale

Van'daki mazbatanın seçimi kazanan DEM Parti adayı yerine AKP adayına verilmesine karşı Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi önünde Adalet Nöbeti tutmak isteyen avukatlar, çevik kuvvet polisi tarafından engellendi.

Fahrettin Öztürk
Yayınlanma: 03.04.2024 - 13:37
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Van'da belediye seçimlerinde yaşanan gerginlik İstanbul Adliyesi'ne taşındı. Çağlayan Meydanı'nın Kağıthane Kaymakamlığı sınırları içerisinde yer alması nedeniyle kaymakamlık her türlü toplantı, gösteri yürüyüşü ve basın açıklamalarını yasakladı. 

Avukatlar, bunun üzerine Şişli sınırları içerisinde kalan Çağlayan Adliyesi'ne girerek açıklamayı burada yapmak istedi.

Ancak avukatların, basın açıklamasını okumaya başlamasıyla birlikte polis müdahalesi başladı. 

ADLİYEDEN ÇIKARILDILAR

Avukatların, adliye binasına girmekteki ısrarları sonuç verdi. Bir süre adliye kapısında bekleyen avukatlar, daha sonra binaya alındı

Müdahale sonrasında adliye binasına girmek isteyen avukatlara izin verilmedi. Avukatların adliye binasına girmesiyle birlikte çevik kuvvet polisi de adliye binasına alındı.

Adliye binasının içinden çıkarılan avukatlar, bir süre adliyenin C Kapısı önündeki merdivenlerde çemberde tutuldu. Daha sonra ise koridor açılarak avukatların çıkışına izin verildi.

14 AVUKATA GÖZALTI

Adliyede eyleme yapılan polis müdahalesinde 14 avukatın gözaltına alındığı öğrenildi. Gözaltına alınan avukatlar arasında İHD Eş Genel Başkanı Eren Keskin ile Adalet Nöbet'lerini organize eden avukat Kemal Aytaç'ın da olduğu öğrenildi.

 


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