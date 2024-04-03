Van'da tepkiler sürüyor: Esnaf kepenk kapattı
Van'da İl Seçim Kurulu'nun aldığı mazbata kararı sonrası tepkiler büyüyor. Gece boyu sokaklarda kararı protesto eden yurttaşlar bugün sabah saatlerinde kepenkleri kapatarak tepkisini sürdürdü.
Van İl Seçim Kurulu seçilme hakkı geri alınan DEM Parti'nin adayı Abdullah Zeydan'ın yerine mazbatanın ikinci sıradaki aday olan AKP’nin adayı Abdulahat Arvas’a verilmesine tepkiler ikinci gününde de devam ediyor.
31 Mart yerel seçimlerinde, resmi olmayan sonuçlara göre, DEM Parti'nin adayı Abdullah Zeydan oyların yüzde 55.48'sini alarak zafer elde etti. En yakın rakibi AKP'nin adayı Abdulahat Arvas ise oyların yüzde 27.15'ini aldı.
ESNAF KEPENKLERİ AÇMADI
Kent genelinde esnaflar da alınan karara tepki göstermek için iş yerlerinin kepenklerini açmadı.
Öte yandan bugün saat 11'de kentin 7 ayrı noktasından başlayacak yürüyüş ile karara tepki göstermek amacıyla çağrı yapılacağı duyurulmuştu. Ayrıca DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan sivil toplum örgütleri temsilcileri ile birlikte kent meydanında gün içerisinde açıklama yapacak.
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