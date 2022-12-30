Cami imamı 6 yaşındaki çocuğu istismar etti iddiası

30 Aralık 2022 Cuma, 20:22

Türkiye'yi sarsan ve infial yaratan 'tarikatta 6 yaşındaki çocuğa cinsel istismar' skandalı sonrası benzer bir olayın Mersin Anamur’da yaşandığı iddia edildi. İddiayı gündeme getiren CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen,“Kız çocuğumuz 6 yıl önce köyün imamı tarafından istismar edildiği iddiası var. Olay kapatılıyor. Bu yıllar sonrasında ve sürecinde kız çocuğunun iki eniştesi de kızı istismar etmeye başlıyor. Bu süreçte bir komşusu da kızı istismar ediyor. İddia böyle” dedi.

“OLAYIN FAİLİ 4 KİŞİ SERBEST KALDI”

Antmen, “Kızın okuldaki öğretmenleri Anamur Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğüyle irtibata geçiyor. Ardından benimle de temas kurdular. Çocuğumuz şimdi koruma altında. Babası olmayan yavrumuzun annesi de kendisine bakamayacak durumda” ifadelerini kullandı.

Antmen, “Savcılık soruşturma açtı. Kız çocuğumuz şu anda 12 yaşında. İstismar edilmeye 6 yaşındayken başlanmış. İmamın da içinde olduğu failler gözaltına alınıp adliyeye sevk edildi, savcılık tutuklama istedi ancak mahkeme dört kişiyi de serbest bıraktı. Şimdi Anamur Başsavcılığı karara itiraz ediyor. Konunun sonuna kadar takipçisi olacağım. Bu olaylar maalesef her geçen gün artıyor. Bunu meşrulaştıran, aklayan, bireysel olaylarmış gibi sunan bazı iktidar çevrelerince bu olayların önü açılıyor. Bir kereden bir kez olmaz anlayışının acı bir sonucudur bu. Bu olayı açığa çıkartıp üzerine giden öğretmenlerimize de teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.