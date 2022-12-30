Cami imamı 6 yaşındaki çocuğu istismar etti iddiası
CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen, Anamur’da 6 yaşındaki kız çocuğunun önce imam tarafından ardından akrabaları ve komşusu tarafından istismar edildiği iddiasını gündeme getirdi. Şu an 12 yaşında olan kız çocuğunun önce Anamur Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğüyle irtibat kurduğu ardından kendisine ulaştıklarını söyleyen Antmen, konunun takipçisi olacağını vurguladı.
Türkiye'yi sarsan ve infial yaratan 'tarikatta 6 yaşındaki çocuğa cinsel istismar' skandalı sonrası benzer bir olayın Mersin Anamur’da yaşandığı iddia edildi. İddiayı gündeme getiren CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen,“Kız çocuğumuz 6 yıl önce köyün imamı tarafından istismar edildiği iddiası var. Olay kapatılıyor. Bu yıllar sonrasında ve sürecinde kız çocuğunun iki eniştesi de kızı istismar etmeye başlıyor. Bu süreçte bir komşusu da kızı istismar ediyor. İddia böyle” dedi.
“OLAYIN FAİLİ 4 KİŞİ SERBEST KALDI”
Antmen, “Kızın okuldaki öğretmenleri Anamur Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğüyle irtibata geçiyor. Ardından benimle de temas kurdular. Çocuğumuz şimdi koruma altında. Babası olmayan yavrumuzun annesi de kendisine bakamayacak durumda” ifadelerini kullandı.
Antmen, “Savcılık soruşturma açtı. Kız çocuğumuz şu anda 12 yaşında. İstismar edilmeye 6 yaşındayken başlanmış. İmamın da içinde olduğu failler gözaltına alınıp adliyeye sevk edildi, savcılık tutuklama istedi ancak mahkeme dört kişiyi de serbest bıraktı. Şimdi Anamur Başsavcılığı karara itiraz ediyor. Konunun sonuna kadar takipçisi olacağım. Bu olaylar maalesef her geçen gün artıyor. Bunu meşrulaştıran, aklayan, bireysel olaylarmış gibi sunan bazı iktidar çevrelerince bu olayların önü açılıyor. Bir kereden bir kez olmaz anlayışının acı bir sonucudur bu. Bu olayı açığa çıkartıp üzerine giden öğretmenlerimize de teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.
KÜÇÜK KIZA CİNSEL İSTİSMAR; İMAM ENİŞTE KOMŞU İŞİN İÇİNDE!— Av. Alpay ANTMEN (@avantmen33) December 30, 2022
Mersin'de 12 yaşındaki kız çocuğunun önce 6 yaşındayken köyün imamı; şimdilerde ise 2 eniştesi ve bir komşusu tarafından istismar edildiği iddia edildi. Çocuğumuz koruma altında. 4 kişi serbest ama savcılık itiraz etti. pic.twitter.com/jvMnV680Pd
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