Hem kız hem erkek kardeşini istismar eden 'abi' hakkında karar

24 Aralık 2022 Cumartesi, 18:54

Diyarbakır Bismil’de 14 Aralı tarihinde 15 yaşındaki kız çocuğu ve 14 yaşındaki erkek çocuğu, üvey ağabeyleri Emin Ö.’nün cinsel istismar ve tacizine uğradıklarını annelerine söyledi. Bunun üzerine anne, çocuklarıyla birlikte jandarmaya giderek şikayette bulundu. Jandarma ekipleri, Emin Ö.’yü düzenledikleri operasyonla gözaltına aldı.

Çocuklar da ifadeleri alınmak üzere Çocuk İzleme Merkezi’ne(ÇİM) sevk edildi. Burada psikolog ve pedagog eşliğinde ifadeleri alınan çocuklar, anneye teslim edildi.

"BEN YAPMADIM"

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Emin Ö., suçlamaları kabul etmeyerek, “Ben yapmadım, kabul etmiyorum” dedi.

TUTUKLANDI

Emin Ö., ‘çocuğa nitelikli cinsel istismar’ suçlamasıyla çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklandı.