HKP'den Cumhurbaşkanlığı'na ait helikopteri kullanan Binali Yıldırım'a suç duyurusu

06 Temmuz 2022 Çarşamba, 16:05

AKP Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım ve beraberindekileri Bursa programına götüren Cumhurbaşkanlığı'na ait helikopter, birinci pilotun Bilecik semalarından rahatsızlanması sonucu ikinci kaptan tarafından Bilecik Jandarma Tugay Komutanlığı pistine acil iniş yapmıştı.

Binali Yıldırım’ın, program için Cumhurbaşkanlığı'na ait helikopteri kullanmasına karşı Halkın Kurtuluş Partisi (HKP) avukatları harekete geçti.

YILDIRIM VE ERDOĞAN'A 2 SUÇLAMA YÖNELTİLDİ

Halkın Kurtuluş Partisi (HKP) avukatları, AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AKP Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım hakkında, “görevi kötüye kullanma”, “bilerek ve isteyerek kamu zararına sebep olmak” suçlarını işlediklerini belirterek Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

HKP avukatları tarafından Başsavcılığa verilen dilekçede Erdoğan ve Yıldırım hakkında soruşturma yürütülerek kamu davası açılması talep edildi.

"YILDIRIM’IN KAMUYA AİT HELİKOPTERİ KULLANMASI SUÇTUR"

Suç duyurusuna ilişkin HKP Genel Sekreter Yardımcısı Av. Sait Kıran açıklama yaptı. Kıran şu ifadelere yer verdi:

"AKP’giller suç işlemeye, Halkın Kurtuluş Partisi AKP’gillerin bu suçlarına karşı mücadele etmeye devam ediyor. En son ortaya çıkan suçları şu; AKP Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım, yanındakilerle birlikte parti faaliyeti için Bursa’ya giderken Cumhurbaşkanlığı makamına ait helikopteri kullanmışlar. Bu bir suçtur. Kamu makamına ait bir helikopteri kişisel ve parti faaliyetiniz için kullanamazsınız. Halkın Kurtuluş Partisi olarak bu nedenle Recep Tayyip Erdoğan ve Binali Yıldırım hakkında suç duyurusunda bulunduk.

Biliyoruz ki AKP’gillerin hukuk bürolarına dönmüş bu süreçten herhangi bir olumlu sonuç alınmayacak. Ama hep söylediğimiz gibi Halkın Kurtuluş Partisi olarak tarihe not düşüyoruz ve er geç bu dosyaların gerçekten bağımsız emri sadece kanunlardan ve bağımsız vicdanından alan yargıçların huzurunda yargılanacakları ve hak ettikleri cezaya mutlaka çarptırılacakları inancındayız. Çünkü biliyoruz ki her gecenin sonu mutlaka şafağa ulaşır, her kışın sonu mutlaka bahardır ve AKP’giller de gün gelecek devran dönecek halka hesap vermekten kurtulamayacaklardır. Halkın Kurtuluş Partisi bu mücadeleyi sürdürüyor, sürdürmeye devam edecek."