Can Ataklı: Erdoğan, 25 yıl önce koyduğu kendi ilkesine uyacak mı?

05 Temmuz 2022 Salı, 10:15

Korkusuz yazarı Can Ataklı, bugünkü, "Nerdeeeeen nereye haydi aday olma bakalım!” başlıklı köşe yazısında, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yıllar önceki “65 yaşın üzerindekiler siyaset yapmayacak” sözünü hatırlatarak, "25 yıl önce koyduğu kendi ilkesine uyacak mı acaba?" ifadelerini kullandı.

Yazısında Erdoğan'ın röportaj verdiği gazete kupürüne yer veren Ataklı, “Bu kupürdeki haber muhtemelen 2000’li yılların başında yazılmış. Erdoğan o tarihte 45 yaşın biraz üstünde. 65 yaşa daha en az 20 yıl var. Sanıyorum o kadar uzun süre bırakın iktidarda kalacağını siyaset yapacağını bile düşünmüyordu o sırada. Ama geldi çattı o gün işte. Yaş artık 65’in üstünde. 25 yıl önce koyduğu kendi ilkesine uyacak mı acaba?” diye yazdı.