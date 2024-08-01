Can Atalay için tahliye başvurusu
AYM, Gezi direnişi tutuklusu TİP Hatay Milletvekili Can Atalay’ın milletvekilliğinin düşürülmesinin yok hükmünde olduğunu tespit etti. Resmi Gazete'de yayımlanan karar sonrası Atalay'ın tahliyesi için başvuruda bulunuldu.
TİP Hatay Milletvekili Atalay’ın avukatları, AYM’nin bugün Resmi Gazete’de yayımlanan kararının ardından mahkemeye tahliye başvurusunda bulundu.
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