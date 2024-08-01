Can Atalay için tahliye başvurusu

AYM, Gezi direnişi tutuklusu TİP Hatay Milletvekili Can Atalay’ın milletvekilliğinin düşürülmesinin yok hükmünde olduğunu tespit etti. Resmi Gazete'de yayımlanan karar sonrası Atalay'ın tahliyesi için başvuruda bulunuldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 01.08.2024 - 15:40
Can Atalay için tahliye başvurusu
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TİP Hatay Milletvekili Atalay’ın avukatları, AYM’nin bugün Resmi Gazete’de yayımlanan kararının ardından mahkemeye tahliye başvurusunda bulundu.

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