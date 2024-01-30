Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesinin ardından CHP ve TİP'ten eylem çağrısı: 'Yeniden başlıyoruz!'

Gezi Davası tutuklusu ve Hatay Milletvekili Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesinin ardından Türkiye İşçi Partisi'nden (TİP) açıklama geldi. Partinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Biz bugün bir kez daha yeniden başlıyoruz. Yılmayacağız, pes etmeyeceğiz! Can Atalay özgürlüğüne kavuşacak, Hatay halkı vekiline kavuşacak!" ifadeleri kullanıldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 30.01.2024 - 17:55
Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesinin ardından CHP ve TİP'ten eylem çağrısı: 'Yeniden başlıyoruz!'
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Gezi Davası'nda 18 yıl hapis cezasına mahkum edilen ve AYM'nin 2 kez hak ihlali kararı vermesine rağmen tahliye edilmeyen TİP Hatay Milletvekili Can Atalay'ın milletvekilliği düşürüldü. 

Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesi kararı TBMM Genel Kurulu'nda okundu.

"TBMM, YARGITAY ELİYLE GERÇELEŞTİRİLEN DARBE GİRİŞİMİNİN ORTAĞI HALİNE GELDİ"

Kararın ardından Türkiye İşçi Partisi'nin (TİP) X hesabından açıklama geldi. Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Anayasa Mahkemesi’nin 2 kez hak ihlali kararı vermesine rağmen Hatay Milletvekilimiz Can Atalay’ın milletvekilliği, Yargıtay darbesine ilişkin kararın TBMM’de hukuksuzca okutulmasıyla düşürüldü.

"BUGÜN BİR KEZ DAHA YENİDEN BAŞLIYORUZ!"

Türkiye Büyük Millet Meclisi, Yargıtay eliyle gerçekleştirilen darbe girişiminin ortağı haline getirildi! Saray, depremzede Hatay halkının iradesini hiçe saydı; hepsinin ötesinde Türkiye Cumhuriyeti Anayasasını fiilen feshetti!

Biz bugün bir kez daha yeniden başlıyoruz. Yılmayacağız, pes etmeyeceğiz! Can Atalay özgürlüğüne kavuşacak, Hatay halkı vekiline kavuşacak!"

İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR'DE EYLEM ÇAĞRISI

Öte yandan TİP, sosyal medya hesaplarından İstanbul, Ankara ve İzmir'de eylem çağrısında bulundu.

"CHP HALKIN İRADESİNİN YANINDA"

CHP İl Başkanı Özgür Çelik, Can Atalay'ın vekilliğinin düşürülmesinin ardından sosyal medya hesabından eylem çağrısında bulundu. Çelik yaptığı paylaşımda, "Anayasal düzene inanan tüm İstanbulullulara çağrımızdır! Hatay Milletvekili Can Atalay’ın vekilliğinin hukuksuz bir şekilde düşürülmesine karşı hep birlikte sesimizi yükseltiyoruz!" ifadelerini kullandı.


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