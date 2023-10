Beyoğlu'nda 13 yıl önce öldürülen Sinem Erköseoğlu davasında Can Paksoy'un tutuklanması talep edildi

Yayınlanma: 30.10.2023 - 20:14

Güncelleme: 30.10.2023 - 20:14

Yargıtay 1. Ceza Dairesi'nin Can Paksoy hakkındaki beraat kararını bozması, diğer sanık Mahmut Emre Paksoy hakkındaki beratı onaması üzerine dosyanın gönderildiği İstanbul 19. Ağır Ceza Mahkemesi, tensip zaptı düzenleyerek 31 Ocak 2024 tarihine duruşma koydu. Mahkeme, sanık Can Paksoy'a ve müştekilere duruşmaya katılmaları için davetiye çıkarılmasına hükmetti.

AİLE AVUKATI TUTUKLANMASINI TALEP ETTİ

Ancak şikayetçi Erköseoğlu ailesinin avukatı Rezan Epözdemir, mahkemeye dilekçe sunarak Can Paksoy için yurt dışına kaçma şüphesi nedeniyle tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılması ya da yurt dışına çıkış yasağı konulması bulunduğunu belirtti. Epözdemir yaptığı yazılı açıklamada, "Yargıtay'ın Sanık Can Paksoy hakkında ilk derece mahkemesi kararını mahkumiyet yerine beraat kararı verildiğinden bahisle bozması üzerine kasten öldürme isnadıyla müebbet hapis istemiyle yargılanan sanık Can Paksoy hakkında her nasılsa mahkeme tensip zaptında tutuklamaya esas yakalama kararı vermemiş veya yurt dışına çıkış yasağı koymamış, duruşma tarihi de 31 Ocak 2024 tarihine bırakılmıştır. Yargılamanın kadük kalmaması ve bu cinayetin cezasız kalmaması için sanık Can Paksoy hakkında CMK'nin 100. maddesi uyarınca tutuklamaya esas yakalama kararı verilmesi, CMK'nin 109/3-a maddesi uyarınca yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanması için bugün itibariyle tarafımızca mahkemeye başvurulmuştur. Henüz hayatının baharında katledilen ve geleceği ellerinde alınan Nazlı Sinem Erköseoğlu'nun faillerinin tespiti ve emsal mahiyette cezalandırılması için 13 yıldır hukuki mücadelemiz devam ediyor. Beraat kararları iki defa Yargıtay tarafından bozuldu. Adaletin tecellisi ve maddi gerçeğin ortaya çıkması için hukuki mücadelemiz sonuna kadar devam edecek." ifadelerini kullandı. Epözdemir, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, sanık Mahmut Emre Paksoy'un beraat kararına da itiraz ettiğini duyurdu.

DAVANIN GEÇMİŞİ

Boston Üniversitesi'nden mezun olan Nazlı Sinem Erköseoğlu'nun cesedi, 26 Eylül 2010'da Beyoğlu'nda Paksoy kardeşlerin dairesinin bulunduğu 10 katlı apartmanın havalandırma boşluğunda bulunmuştu. İncelenen görüntülerde her iki kardeşin o gece bir kulüpte ve apartman girişinde görüntüleri tespit edildi. Paksoy Holding'in veliahtları Mahmut Emre Paksoy ile kardeşi Can Paksoy hakkında "Kasten adam öldürmek" suçundan müebbet hapis istemiyle dava açıldı. Sanıklar Mahmut Emre ve Can Paksoy, 19. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davada, kasten ya da dikkatsizlik sonucu ölüme sebebiyetle ilgili yeterli delil elde edilemediği gerekçesiyle 2014 yılında beraat etmişlerdi. Nazlı Sinem'in ailesi kararı temyiz etmişti. Dosyayı inceleyen Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı da, kovuşturma evresinde Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na duruşmaların bildirilmediği gerekçesiyle beraat kararının bozulmasını istemişti. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tebliğnamesini değerlendiren Yargıtay 1. Ceza Dairesi, 23 Mayıs 2018'de Paksoy kardeşler hakkında verilen beraat kararının bozulmasına karar vermişti. Dava yeniden görülmeye başlanmıştı. Mahkeme, 5 Şubat 2020'de Mahmut Emre ve Can Paksoy kardeşlerin yargılandığı davada, her iki sanığın yine beratına karar vermişti.