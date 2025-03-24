Can Yılmaz’dan yandaş medyaya sert tepki

Yayınlanma: 24.03.2025 - 11:00

Güncelleme: 24.03.2025 - 11:04

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasına tüm yurtta tepkiler çığ gibi büyümeye devam ediyor.

Saraçhane’de başlayan protestolar yurt geneline yayılırken, yandaş medyanın Saraçhane’deki mitingi ve diğer protestoları gündemine almaması tepkilere neden olmuştu.

“YÖK ÖYLE YAĞMA!”

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel de merkez medyaya seslenerek, şunları söylemişti:

"Merkez medya, parayı bizden kazanacaksın, ürünü bize satacaksın ama Saray'a hizmet edeceksin. Bundan sonra araba mı satıyorsun, o arabayı almak yok, Yok öyle yağma. Tüketimden gelen gücümüzü kullanmaya hazır mıyız?”

Özel, merkez medyaya "Ya bizi göreceksin, ya dibi göreceksin" diye seslendi.

CAN YILMAZ DA TEPKİ GÖSTERDİ

Senarist ve yazar Can Yılmaz ise dün akşam sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile ana akım medyayı eleştirdi.

Yılmaz, X hesabından yaptığı paylaşımda yandaş medyanın protestoları gündeme taşımamasıyla ilgili şunları söyledi:

“Haber” kanalıyım diye yayın hayatına başlayıp, dünyanın her yerinde “Haber” olan haberi vermemeye çalışmak, haberciliğin ruhu ile çelişmiyor mu? Fena halde çelişiyor… İsimleri tek tek yazmaya gerek yok, dörde bölünmüş ekranlar…