Polisten 'Ercan Yılmaz' ve 'İbrahim Kaymak' operasyonu: Türkiye'ye böyle getirildiler

Yayınlanma: 19.01.2025 - 16:56

Güncelleme: 19.01.2025 - 16:58

Kırmızı bültenle aranan organize suç örgütü lideri Ercan Yılmaz ve örgüt üyesi İbrahim Kaymak yakalandı.

İçişleri Bakanlığı, Barış Boyun suç örgütü ile bağlantısı bulunduğu belirtilen Yılmaz ve Kaymak'ın Ermenistan ile başlatılan görüşmeler sonucu Türkiye’ye getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada ayrıca iki ismin Türk güvenlik güçleri tarafından teslim alınışı ve elleriyle yüzleri bağlanmış şekilde Türkiye'ye getirilirken uçaktan görüntüleri de paylaşıldı.

Açıklamada şöyle denildi:

"Kırmızı Bültenle aranan örgüt üyesi İbrahim Kaymak Ermenistan ile başlatılan görüşmeler sonucu Kahraman Türk Polisimiz tarafından Türkiye’ye getirildi.

Ercan Yılmaz:

15 yıldır, 43 yakalama emri ile ulusal seviyede; 14 yıldır da İnterpol tarafından kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan; Barış Boyun suç örgütü ile bağlantılı olan suç örgütü elebaşı Ercan Yılmaz;

İbrahim Kaymak:

6 yıldır, 10 yakalama emri ile ulusal seviyede; 1 yıldır da İnterpol tarafından Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan, suç örgütü üyesi İbrahim Kaymak;

Adalet Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı, İnterpol-Europol Daire Başkanlığı, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı, İstihbarat Başkanlığı ve Ordu İl Emniyet Müdürlüğü ile birlikte yürütülen çalışmalar neticesinde; Ermenistan’da ülkemize iadeleri amacıyla tutuklanmaları sağlanmıştır.

Özel Harekat Başkanlığı ve Havacılık Daire Başkanlığımız koordinesinde; işledikleri suçlarla ilgili olarak Türk Adaletine hesap vermek üzere bugün ülkemize getirilmiştir

Kırmızı Bültenle aranan her iki şahsın da ülkemize iadesine yönelik çalışmaları büyük bir titizlikle yürüten Adalet ve Dışişleri Bakanlıklarımıza, İnterpol-Europol Daire Başkanlığımıza, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile İstihbarat Başkanlıklarımıza, Ordu İl Emniyet Müdürlüğümüz ile sergiledikleri iş birliği için Ermenistan Adalet Bakan Yardımcısı Sayın Tigran Dadunts’a teşekkür ediyoruz."