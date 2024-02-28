Çanakkale açıklarında 46 düzensiz göçmen yakalandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarındaki lastik botta 46 düzensiz göçmen yakalandı.

AA
Yayınlanma: 28.02.2024 - 22:04
Çanakkale açıklarında 46 düzensiz göçmen yakalandı
Abone Ol google-news

Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık açıklarında içinde bir grubun bulunduğu lastik botun hareket ettiğini belirledi.

"TCSG-28" botu ekipleri tarafından durdurulan lastik bottaki 22'si çocuk 46 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen kıyıya çıkarıldı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.


afganistan haberleri çanakkale haberleri

İlgili Haberler

Çanakkale'de 182 kaçak göçmen yakalandı

Çanakkale'de 182 kaçak göçmen yakalandı
Ali Yerlikaya duyurdu... 42 göçmen kaçakçısı ve 333 düzensiz göçmen yakalandı!

Ali Yerlikaya duyurdu... 42 göçmen kaçakçısı ve 333 düzensiz göçmen yakalandı!
MİT destekli operasyon: Kaçak göçmenleri kağıt havluların arasına saklamışlar!

MİT destekli operasyon: Kaçak göçmenleri kağıt havluların arasına saklamışlar!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Başvuru yapacaklar dikkat: Almanya'dan Schengen vizesi alma sistemi değişiyor

Başvuru yapacaklar dikkat: Almanya'dan Schengen vizesi alma sistemi değişiyor
Erdal ile Ece gişede çakıldı! Şahan Gökbakar’dan en kötü açılış…

Erdal ile Ece gişede çakıldı! Şahan Gökbakar’dan en kötü açılış…
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuşların yüzde 10'u iptal edildi

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuşların yüzde 10'u iptal edildi
Ödül töreninde aşk üçgeni… Ünlü yıldızlar bir araya geldi

Ödül töreninde aşk üçgeni… Ünlü yıldızlar bir araya geldi
Seçil Erzan ile banka yöneticilerinin mesajlaşmaları ortaya çıktı: 'Arda'ya iki milyon kredi vereyim mi?'

Seçil Erzan ile banka yöneticilerinin mesajlaşmaları ortaya çıktı: 'Arda'ya iki milyon kredi vereyim mi?'
Playstation Plus Mart 2024 ücretsiz oyunları belli oldu

Playstation Plus Mart 2024 ücretsiz oyunları belli oldu
'Sizin için mi parti kurduk biz?' diyerek yurttaşla tartışan Akşener'in eski sözleri gündem oldu: 'CHP'li her aileden bir tanecik oy istiyorum'

'Sizin için mi parti kurduk biz?' diyerek yurttaşla tartışan Akşener'in eski sözleri gündem oldu: 'CHP'li her aileden bir tanecik oy istiyorum'
Azerbaycan-Ermenistan barış görüşmeleri başladı

Azerbaycan-Ermenistan barış görüşmeleri başladı