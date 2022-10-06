Canan Kaftancıoğlu duyurdu: 'SBK broşürü' davasında CHP'liler hakkında karar
CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu Twitter hesabından, SBK Holding Başkanı Sezgin Baran Korkmaz ile ilgili CHP Genel Merkezince hazırlanan broşürleri dağıttıkları gerekçesiyle yargılanan CHP'liler hakkındaki yeni gelişmeyi duyurdu.
"Kara para aklama” suçlamasıyla ABD’de yargılanan ve Türkiye’den kaçan SBK Holding’in sahibi Sezgin Baran Korkmaz ile ilgili CHP Genel Merkezince hazırlanan broşürleri dağıttıkları gerekçesiyle CHP İstanbul İl örgütünün 10 yöneticisinin yargılandığı davada karar çıktı.
CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Twitter hesabından yargılanan CHP'lilerin beraat ettiğini açıkladı.
Kaftancıoğlu, “Kadıköy ilçemizden SBK broşürleri dağıttığı için yargılanan partili ve yöneticilerimizin Kartal Adliyesi'nde görülen davası beraatle sonuçlanmıştır. Onlar adliyeleri boş davalarla meşgul etsinler, bizler İstanbul örgütü olarak halk için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.
Kadıköy ilçemizden SBK broşürleri dağıttığı için yargılanan partili ve yöneticilerimizin Kartal Adliyesi'nde görülen davası beraatle sonuçlanmıştır.— Canan Kaftancıoğlu (@Canan_Kaftanci) October 6, 2022
Onlar adliyeleri boş davalarla meşgul etsinler, bizler İstanbul örgütü olarak halk için çalışmaya devam edeceğiz.#SBKHolding
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