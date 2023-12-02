Canan Kaftancıoğlu eski işine döndü
Eski CHP İstanbul İl Başkanı Dr. Canan Kaftancıoğlu, görevinin sonlanmasının ardından doktorluk mesleğine geri döndü. Kaftancıoğlu, kurucularından olduğu tıp merkezinde yöneticilik yapıyor.
8 Ekim 2023 günü yapılan CHP İstanbul İl Başkanlığı Kongresi’ni kazanan Özgür Çelik’e görevini devreden Canan Kaftancıoğlu, Patronlar Dünyası'nın haberine göre zamanının çoğunu kurucu ortağı olduğu tıp merkezinde geçirmeye başladı.
Kaftancıoğlu, bugünlerde mesaisinin önemli bir kısmını İstanbul’da Bağcılar ilçesi Yüzyıl Semti’nde kurucu ortağı olduğu Özel Işık Tıp Merkezi’nde geçiriyor. Burada yöneticilik yapan Kaftancıoğlu, tıbbi müdahalelere katılmıyor.
Kaftancıoğlu’nun çocuk doktoru olan eşi Ali Naki Kaftancıoğlu da aynı hastanede görev yapıyor, muayene amaçlı hasta kabul ediyor.
En Çok Okunan Haberler
-
- Hasat sezonu 8 ay sürüyor...
- Erdoğan'ın canını sıkacak sonuçlar...
- 'Emre'ye, Muslera'ya yalan söylüyorum...'
- Özel, Pazartesi gününü işaret etti!
- Öğrenciler, aileler burs ilanına dikkat!
- 'O....u çocukluğu', 'p.çlik', 'onursuzluk...'
- Can Gürzap hayatını kaybetti
- İBB için adaylık başvurusu yaptı!
- 12 ismin mal varlıklarına el konuldu!
- AKP'li isim disipline sevk edildi!