Canan Kaftancıoğlu eski işine döndü

Eski CHP İstanbul İl Başkanı Dr. Canan Kaftancıoğlu, görevinin sonlanmasının ardından doktorluk mesleğine geri döndü. Kaftancıoğlu, kurucularından olduğu tıp merkezinde yöneticilik yapıyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02.12.2023 - 14:02
Canan Kaftancıoğlu eski işine döndü
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8 Ekim 2023 günü yapılan CHP İstanbul İl Başkanlığı Kongresi’ni kazanan Özgür Çelik’e görevini devreden Canan Kaftancıoğlu, Patronlar Dünyası'nın haberine göre zamanının çoğunu kurucu ortağı olduğu tıp merkezinde geçirmeye başladı.

Kaftancıoğlu, bugünlerde mesaisinin önemli bir kısmını İstanbul’da Bağcılar ilçesi Yüzyıl Semti’nde kurucu ortağı olduğu Özel Işık Tıp Merkezi’nde geçiriyor. Burada yöneticilik yapan Kaftancıoğlu, tıbbi müdahalelere katılmıyor.

Kaftancıoğlu’nun çocuk doktoru olan eşi Ali Naki Kaftancıoğlu da aynı hastanede görev yapıyor, muayene amaçlı hasta kabul ediyor.


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