Canan Kaftancıoğlu'ndan dikkat çeken paylaşım: Biraz önce aldığım telefonla...

Yayınlanma: 02.05.2023 - 14:05

Güncelleme: 02.05.2023 - 14:08

14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne sayılı günler kala partilerin seçim çalışmaları da hız kesmeden devam ediyor.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin ardından bölgede yaşanan sorunların devam ettiğini dile getirdi.

Kaftancıoğu dikkat çeken paylaşımında, "Biraz önce aldığım bir telefonla seçimi 1. turda bitirmemiz gerektiğini bir kez daha hissettim" dedi.

Kaftancıoğlu'nun Twitter'dan yaptığı paylaşım şu şekilde:

"Biraz önce aldığım bir telefonla seçimi 1. turda bitirmemiz gerektiğini bir kez daha hissettim ve 13 gün boyunca uyumadan çalışacağız çünkü deprem bölgesindeki vatandaşlarımız hâlâ çok mağdur, perişan ve onlara yaşatacağımız ekstradan bir gün daha olmaz, olamaz, olmamalı!

'Başkan niye böyle yazdı bir şey mi oldu?' diye soranlar olmuş. Daha ne olsun ki? Hâlâ bölgede olup barınacak yeri olmayanlar, çocuğu okula gidemeyenler, mallarına ahır ve muhatap bulamayanlar… Daha ne olsun ki? Kara propagandaya ayırdıkları bütçeyi buraya yönlendirseler iş bitmişti."