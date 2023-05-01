Kaftancıoğlu’ndan gözaltı açıklaması: 'Tek gerekçeleri çaresizlikleri'

İstanbul'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamaları nedeniyle Maltepe'de on binlerce yurttaş bir araya geldi. Yurttaşların, Taksim'in ardından Maltepe'de de polis müdahaleleriyle karşı karşıya gelmesine ilişkin CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Cumhuriyet'e konuştu. Kaftancıoğlu, "Gözaltına alanların çaresizliklerinden dolayı oluyor bunlar" ifadelerini kullandı.

Nagihan Yılkın
Yayınlanma: 01.05.2023 - 12:45
Kaftancıoğlu’ndan gözaltı açıklaması: 'Tek gerekçeleri çaresizlikleri'
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İstanbul’da 1 Mayıs kutlamalarının adresi Maltepe oldu. Meydana doğru yapılacak yürüyüş alanında on binler toplanmaya başladı. Bu sırada 20’ye yakın Partizanlı, polisin sert müdahalesiyle gözaltına alındı.

Gözaltı gerekçesinin filamalardaki İbrahim Kaypakkaya’nın görselleri olduğu iddia edildi. 1 Mayıs alanında CHP kortejiyle biraraya gelen CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu gözaltına ilişkin Cumhuriyet’e değerlendirmede bulundu.

Kaftancıoğlu, şu ifadeleri kullandı:

“Gözaltına alınmanın gerekçesinin kalmadığı iklimde ve iktidarda yaşıyoruz. İnsanlar taşıdıkları flamalardan ya da amblemlerinden dolayı alınmıyor. Gözaltına alanların çaresizliklerinden dolayı oluyor bunlar. Sözün mücadelenin karşısına koyacakları başka bir şeyleri yok. Tam da bu nedenle biz 14 Mayıs'ta bu ülkeye bahar gelecek diyoruz. İnsanların sözlerini özgürce söyleyecekleri, eylem ve kutlama haklarının bulunacağı ve kardeşe yaşayacağımız bir ülke için mücadele ediyoruz. Dolayısıyla 14 Mayıs seçimleri basit bir iktidar değişikliği değil demokratik bir ülkenin ilk adımları olacak.”


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